آنتن رسانه ملی در ورزش بدون مدیریت ارائه می شود/ مهم ترین مشکل تیراندازی کشور کمبود تیر و سلاح است

احمدرضا هامونی حقیقت خواه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی استان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروزه رشته تیراندازی یک رشته بسیار مهم در جهان محسوب می شود و این اهمیت ناشی از دو چیز است، ابتدا این که این رشته یکی از 8 رشته ای است که در المپیک 71 درصد مدال ها را به خود اختصاص می دهد و دوم این که این رشته از دیرباز مورد توجه ائمه اطهار بوده است.

وی افزود: رشته تیراندازی نشات گرفته از فرهنگ شهادت است لذا ورزشکارانی که در این رشته فعالیت می کنند باید بدانند که ارزش این ورزش قبل از کسب مدال در کسب ارزش های آن است،ارزش هایی که برای فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران مهم تر از کسب مدال است.



دبیر فدراسیون تیراندازی کشور بیان کرد: تمامی کشورهای جهان که در المپیک حرفی برای گفتن دارند در تیراندازی سرمایه گذاری بسیاری کرده اند چرا که این رشته جزء هشت رشته ای است که درالمپیک 71 درصد مدال ها را در بخش بانوان و آقایان به خود اختصاص می دهد.



حقیقت خواه با بیان این که آنتن رسانه ملی در ورزش بدون مدیریت اداره می شود گفت: متاسفانه امروز رسانه ملی ایران فقط حباب سازی را در ورزش بلد است و 95 درصد از برنامه ورزشی رسانه ملی را به غیر از این 8 رشته پر می کنند در حالی که تیراندازی در المپیک مدال آور است و می تواند برای ایران افتخار آفرینی کند.



وی در خصوص مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه امروز شاهد برگزاری یک مجمع بسیار خوبی بودیم که در آن همه کاندیداها با اطلاعات کامل پای به مجمع گذاشته بودند و برای هیئت تیراندازی استان قزوین برنامه خوبی داشتند، من امیدوارم آقای زکی زاده که در این مجمع توانست به پیروزی برسد از برنامه همه دوستان دیگر استفاده کند و بتواند هیئت تیراندازی قزوین را به جایگاه رفیع تری از آن چه که اکنون هست برساند.

دبیر فدراسیون تیراندازی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برنامه ای برای مسابقات این چوآن دارید گفت:تصمیم داریم با 28 ورزشکار در این مسابقات مهم شرکت کنیم، در این رابطه با کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هم صحبت کرده ایم، البته اعزام این 28 نفر به میزان آمادگی آن ها نیز بستگی دارد.

وی افزود: 10 ورزشکار در این مسابقات شرکت خواهند کرد که شانس گرفتن مدال را دارند، البته هم اکنون من نمی توانم بگویم که این مدال ها چه رنگی است اما مطمئن باشید ما در این مسابقات شانس رفتن به سکو را خواهیم داشت.

حقیقت خواه در خصوص تعداد بیمه شدگان این رشته ورزشی در کشور گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از آمار بیمه شدگان ورزشی تیراندازی ندارم؛ اما فدراسیون از شهریور ماه اجرای یک طرحی را کلید می زند که مطابق آن ما خواهیم فهمید که چه تعداد تیرانداز حرفه ای در کشور فعالیت می کنند.

دبیر فدراسیون تیراندازی کشور در خصوص نگاه وزارت ورزش و جوانان به رشته تیراندازی تصریح کرد: خوشبختانه وزیر ورزش و جوانان نگاه ویژه ای نسبت به رشته تیراندازی دارند و همواره بر حمایت از رشته تیراندازی تاکید کرده اند و این توجه نیز ناشی از این است که خود ایشان قبلا رئیس فدراسیون تیراندازی بوده اند و با این رشته کاملا آشنا هستند.



حقیقت خواه بیان کرد: مهمترین مشکل امروز ورزش تیراندازی کشور کمبود بودجه است که البته این هم ناشی از مشکلاتی است که در تمام کشور وجود دارد، با این حال ما برای تامین گلوله که بودجه زیادی را می طلبد با وزارت دفاع رایزنی هایی را انجام داده ایم و آن ها نیز قول همکاری داده اند.

