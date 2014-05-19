دانشگاه يزد در رشته حقوق دانشجو مي پذيرد

حسين ايوبي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشکده علوم انساني دانشگاه يزد در حال حاضر در 9 رشته کارشناسی، 16 رشته کارشناسی ارشد و سه رشته دکترا دانشجو دارد.
وي بيان كرد: مراحل درخواست و تصویب پنج رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکترای جدید نيز در دست اقدام است و مقدمات تأسیس رشته کارشناسی حقوق با موفقیت در کمیته مقدماتی شورای گسترش انجام شده و در سال جدید در این رشته نیز دانشجو پذيرش مي شود.
ايوبي با اشاره به تعداد دانشجویان دانشکده علوم انساني دانشگاه يزد افزود: اين دانشگاه با هزار و 700 نفر دانشجوی کارشناسی و بیش از 400 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و حدود 30 نفر دانشجوی دکترا در هشت گروه آموزشی شامل گروه های معارف اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، معارف اهل بیت (ع)، علوم تربیتـی و روانشناسـی، علوم سیاسـی، تاریخ، جغرافیا و تربیت بدنی مشغول فعالیت است.
وي بيان كرد: این دانشکده در مجموع دارای بیش از 55 عضو هیئت علمی ثابت است که شامل هفت عضو دانشیار، 40 عضو استادیار و 10 عضو مربی است و مقدمات جذب 10 عضو هیئت علمی فراهم شده و در دست اقدام است و پرونده یک نفر از اساتید برای ارتقا به درجه استادی و دو نفر برای ارتقا به درجه دانشیاری به هیئت ممیزه دانشگاه ارسال شده است.
به گفته رئیس دانشکده علوم انسانی، گروه های جغرافیا، تربیت بدنی، علوم تربیتی و روانشناسی دارای آزمایشگاه مستقل هستند و گروه تربیت بدنی علاوه بر دروس تخصصی، تدریس دو واحد و گروه معارف اسلامی، تدریس 14 واحد از دروس عمومی مقطع کارشناسی کل دانشگاه را بر عهده دارند.
ابویی با اشاره به فعالیت های اين دانشکده در سال گذشته در سه بخش عنوان كرد: در بخش آموزشی دانشکده علوم انسانی در شش رشته جدید کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته است همچنین در سال گذشته چهار عضو هیئت علمی جدید به دانشکده اضافه شده است.
وی افزود: در سال گذشته، 180 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه یزد و سایر دانشگاه ها و 10 نفر از دانشجویان کارشناسیارشد دانشکده در کنکور دکترا در دانشگاه یزد و سایر دانشگاه ها پذیرفته شده اند.
رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد ادامه داد: دانشکده علوم انسانی در بخش پژوهشی تعداد 100 مقاله علمی و پژوهشی و 130 مقاله و چکیده مقاله در همایشهای ملی و بین المللی نوشته شده است.
وی افزود: در مورد تعداد کتابها نیز 13 مورد کتاب تالیف و سه کتاب ترجمه و تجدید چاپ شده است.
ايوبي یادآور شد: این دانشکده در سال 92 در هفته پژوهش به عنوان مولف برتر دانشگاه یزد انتخاب شد و اولین شماره مجله علمی پژوهشی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی نیز در سال گذشته منتشر شد.
وی با اشاره به برنامه های دانشکده در سال جاري بيان كرد: با توجه به نامگذاری سال 93 به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و هدفگذاری رئیس دانشگاه یزد برای قرار گرفتن دانشگاه یزد در ردیف 10 دانشگاه برتر کشور، دانشکده علوم انسانی تلاش خود را در این راستا به کار خواهد گرفت.
ايوبي اظهار داشت: پیگیری حل مشکلات کمبود کلاسهای آموزشی، تلاش برای جذب هیئت علمی مورد نیاز گروهها، ایجاد رشتههای جدید به ويژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تجهیز و تکمیل مراکز کامپیوتری دانشکده، تجهیز امکانات آزمایشگاهی گروه ها، مساعدت در برگزاری سخنرانی های علمی و همایشهای تخصصی، پیگیری تجهیز سالن اجتماعات دانشکده و پیگیری مجوز مجله علمی پژوهشی علوم تربیتی و فقه و حقوق اسلامی از جمله برنامه های این دانشکده برای امسال است.
