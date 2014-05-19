دانشگاه يزد در رشته حقوق دانشجو مي پذيرد

حسين ايوبي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشکده علوم انساني دانشگاه يزد در حال حاضر در 9 رشته کارشناسی، 16 رشته کارشناسی­ ارشد و سه رشته دکترا دانشجو دارد.

وي بيان كرد: مراحل درخواست و تصویب پنج رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکترای جدید نيز در دست اقدام است و مقدمات تأسیس رشته کارشناسی حقوق با موفقیت در کمیته مقدماتی شورای گسترش انجام شده و در سال جدید در این رشته نیز دانشجو پذيرش مي شود.

ايوبي با اشاره به تعداد دانشجویان دانشکده علوم انساني دانشگاه يزد افزود: اين دانشگاه با هزار و 700 نفر دانشجوی کارشناسی و بیش از 400 نفر دانشجوی کارشناسی ­ارشد و حدود 30 نفر دانشجوی دکترا در هشت گروه آموزشی شامل گروه های معارف اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، معارف اهل بیت (ع)، علوم­ تربیتـی و روانشناسـی، علوم­ سیاسـی، تاریخ، جغرافیا و تربیت­ بدنی مشغول فعالیت است.

وي بيان كرد: این دانشکده در مجموع دارای بیش از 55 عضو هیئت علمی ثابت است که شامل هفت عضو دانشیار، 40 عضو استادیار و 10 عضو مربی است و مقدمات جذب 10 عضو هیئت علمی فراهم شده و در دست اقدام است و پرونده یک نفر از اساتید برای ارتقا به درجه استادی و دو نفر برای ارتقا به درجه دانشیاری به هیئت ممیزه دانشگاه ارسال شده است.

به گفته رئیس دانشکده علوم انسانی، گروه های جغرافیا، تربیت ­بدنی، علوم­ تربیتی و روانشناسی دارای آزمایشگاه مستقل هستند و گروه تربیت ­بدنی علاوه بر دروس تخصصی، تدریس دو واحد و گروه معارف ­اسلامی، تدریس 14 واحد از دروس عمومی مقطع کارشناسی کل دانشگاه را بر عهده دارند.

ابویی با اشاره به فعالیت های اين دانشکده در سال گذشته در سه بخش عنوان كرد: در بخش آموزشی دانشکده علوم انسانی در شش رشته جدید کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته است همچنین در سال گذشته چهار عضو هیئت علمی جدید به دانشکده اضافه شده است.

وی افزود: در سال گذشته، 180 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه یزد و سایر دانشگاه ها و 10 نفر از دانشجویان کارشناسی­ارشد دانشکده در کنکور دکترا در دانشگاه یزد و سایر دانشگاه ها پذیرفته شده اند.

رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد ادامه داد: دانشکده علوم انسانی در بخش پژوهشی تعداد 100 مقاله علمی و پژوهشی و 130 مقاله و چکیده مقاله در همایشهای ملی و بین­ المللی نوشته شده است.

وی افزود: در مورد تعداد کتابها نیز 13 مورد کتاب تالیف و سه کتاب ترجمه و تجدید چاپ شده است.

ايوبي یادآور شد: این دانشکده در سال 92 در هفته پژوهش به عنوان مولف برتر دانشگاه یزد انتخاب شد و اولین شماره مجله علمی پژوهشی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی نیز در سال گذشته منتشر شد.

وی با اشاره به برنامه های دانشکده در سال جاري بيان كرد: با توجه به نامگذاری سال 93 به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و هدف­گذاری رئیس دانشگاه یزد برای قرار گرفتن دانشگاه یزد در ردیف 10 دانشگاه برتر کشور، دانشکده علوم ­انسانی تلاش خود را در این راستا به کار خواهد گرفت.

ايوبي اظهار داشت: پیگیری حل مشکلات کمبود کلاسهای آموزشی، تلاش برای جذب هیئت علمی مورد نیاز گروهها، ایجاد رشته­های جدید به ويژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تجهیز و تکمیل مراکز کامپیوتری دانشکده، تجهیز امکانات آزمایشگاهی گروه ها، مساعدت در برگزاری سخنرانی های علمی و همایشهای تخصصی، پیگیری تجهیز سالن اجتماعات دانشکده و پیگیری مجوز مجله علمی پژوهشی علوم­ تربیتی و فقه و حقوق ­اسلامی از جمله برنامه های این دانشکده برای امسال است.