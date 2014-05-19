استخدام فرهنگیان بازنشسته و فرزندان فرهنگیان در فروشگاه های ˝طرح فرهنگ˝

به گزارش خبرگزاری مهر، "طرح فرهنگ" به منظور تکریم و خدمت رسانی شایسته و مطلوب به فرهنگیان در مراجعه به فروشگاه های عرضه کالاهای اساسی ، از فرهنگیان بازنشسته و فرزندان فرهنگیان در اداره بخش های مختلف این فروشگاه ها استفاده خواهد شد.

بنا بر این گزارش فرهنگیان بازنشسته و فرزندان فرهنگیان با مراجعه به سایت www.farazfar.ir و تکمیل فرم استخدام در اولویت استخدام قرار می گیرند.

شایان ذکر است این طرح هم اکنون به صورت آزمایشی در مناطق نوزده گانه شهر تهران و چهار شهر از شهرهای استان مازندان در حال خدمت رسانی به فرهنگیان است.

بر اساس این گزارش فرهنگیان شاغل و بازنشسته با ثبت نام در این طرح می توانند کالاهای اساسی را با تخفیف میانگین 26.5 درصد از فروشگاه های طرح فوق خریداری نمایند . ثبت نام در این طرح هیچ گونه هزینه ای برای فرهنگیان ندارد و کلیه معلمان شاغل و بازنشسته سراسر کشور می توانند با مراجعه به سایت www.farazfar.ir و ارایه مشخصات ، از خدمات این طرح بهره مند شوند. فروشگاه های طرح فرهنگ از خرداد ماه سال جاری درشهرستان های استان تهران شامل شهرهای پاکدشت ، قرچک ، شهر ری و رباط کریم و در آینده در سایر استان های کشور نیز اجرایی خواهد شد.