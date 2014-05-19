به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه «پنجمین جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر» با هدف تقدیر از مؤلفان، پژوهشگران، ناشران و فعالان عرصه فرهنگ دین عصر امروز دوشنبه 29 اردیبهشت در سالن حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.



حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی طی سخنانی تجلیل از پژوهشگران و فعالان حوزه دین را از وظایف ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی خواند و گفت: منظور از لفظ دین در این جشنواره اسلام است که در عناوین و پژوهش‌های انجام شده، اسلام و مطالعات اسلامی مدنظر بوده است.



وی افزود: امروز انقلاب اسلامی مدعی قرائت از دین است، اگر ما ادعای تاسیس یک تمدن اسلامی در عصر حاضر را داریم باید با اقتضائات زمان و مکان و شرایط آن را تبیین کنیم بنابراین مطالعه اسلام با نگاه انقلاب اسلامی باید مدنظر باشد. انقلاب اسلامی که حکومت‌داری می‌کند اقتضائات خاص خود را دارد. به عنوان مثال اگر قاعده نفی سبیل که در گذشته بیان می‌شد را در معادلات امروزی بررسی کنیم می‌بینیم در مذاکره 1+5 گرفتار این قاعده هستیم و نمی‌توانیم به هر شرطی زیر بار مستکبرین برویم.



دکتر خاموشی یادآور شد: از نظر اسلام ما به عنوان یک مسلمان نمی‌توانیم زیر بار ظلم برویم و اگر قرار باشد سلطه‌گران حرف خود را بر کرسی بنشانند، اقتضای انقلاب اسلامی این نیست.

عضو شورای انقلاب فرهنگی افزود: الان فضای مجازی توسعه یافته و ما باید مسائل مهم آن را از قواعد اسلامی خود دربیاوریم و پژوهشگران ما باید با استفاده از قرآن و سنت و قانون اساسی، قواعد حقوقی مورد نیاز را استخراج کرده و به جامعه بشری ارائه دهند.



وی به نقل از یک اندیشمند انگلیسی گفت: این فرد تأکید می کرد که انقلاب اسلامی ایران در عصر حاضر یک اتفاق ویژه پس از رنسانس است و در نگاه جامعه شناسان اهمیت ویژه ای دارد. اما امروز آنها با علم کردن جریان تکفیری به مقابله با اسلام و انقلاب اسلامی آمده‌اند چراکه این جریان، اسلام را با نگاه خشن و غلط معرفی می‌کند در حالی که تعریف ما از اسلام با دید بلند قرآن و عترت عجین شده است. بنابراین اکنون این دو نگاه و تفکر در مبارزه جدی هستند.



حجت الاسلام خاموشی با بیان اینکه نگاه انقلاب باید به این جشنواره عجین باشد، افزود: باید اقتضائات زمان را در نظر بگیرید و جهان بشری نیاز دارد امروز اسلام را بشناسد آن هم شناختی عمیق از اسلام که وظیفه پژوهشگران انقلاب اسلامی است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اهمیت کتاب دین را همان اهمیت قرآن دانست و گفت: دریافت مفاهیم قرآنی و کلام وحی استعداد می‌خواهد و سختی‌های خودش را دارد که پژوهشگران باید کاری کنند که این سختی مقداری سهل گردد.



وی در پایان تأکید کرد: امام و انقلاب ما با تفکر ناب کتاب و سنت آمده‌اند و امروز مقام معظم رهبری بر این نگاه و تفکر تاکید دارند تا مادامی که با این نگاه پیش برویم فرهنگ پیشرو و آسیب‌ناپذیری خواهیم داشت.