تسهیل مقررات راهگشای توسعه صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام بعدازظهر دوشنبه در نشست رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت با تجار و بازرگانان خراسان جنوبی، اظهار کرد: ایران در حال حاضر در زمینه های بین المللی و سیاسی موفقیت های بسیاری کسب کرده است.

وی تصریح کرد: اکنون با توجه به شرایط موجود در کشور در فضای کسب و کار نیازمند باز شدن دریچه های جدیدی برای شکوفایی اقتصادی کشور هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: اگر بخواهیم بر رکود خود فایق آییم باید به گسترش مبادلات بازرگانی و گستره بازارهای اقتصادی چنگ بزنیم.

احتشام افزود: در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری باید به گسترش محصولات خود توجه بیش از پیش داشته و در این زمینه عزم خود را جزم کنیم.

وی بیان داشت: با توجه به موانعی که در مقابل صادرات وجود دارد، تسهیل مقررات راهگشای صادرات بوده و به افزایش آن کمک می کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار امیدواری کرد: با برگزاری جلسات هم اندیشی بین تجار و بازرگانان و با همکاری بخش دولتی و خصوصی در دولت تدبیر و امید، مشکلات فراروی صادرات رفع شده و با تلاش دولت موانع کسب و کار در اقتصاد برداشته شود.