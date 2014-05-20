تمرینات تیم فوتبال سایپا از 17 خرداد آغاز می شود

مجيد جلالي، سرمربي تيم فوتبال سايپا البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط نارنجی پوشان اظهار داشت: در حال حاضر برنامه ریزی لیگ جدید را آغاز کردیم و قرار است از تاریخ 17 خرداد ماه تمرینات را به صورت جدی آغاز کنیم و یک تیم آماده را برای فصل جدید لیگ برتر آماده کنیم.

وی در خصوص حضور خود در سایپا اظهار داشت:پيش از اين نيز سابقه حضور در سايپا را داشته ام و معتقدم كه سايپا مجموعه بسيار ايده آلي است كه در بين باشگاه هاي كشور به ثبات،‌ دور بودن از حاشيه، چرخه توليد بازيكن و انجام فعاليت هاي فرهنگي هم راستا با ورزش ،شهره است و پس از مذاکرات تصمیم گرفتم با این تیم قرار داد امضا کنم.

سرمربي جديد سايپا با اشاره به برنامه هاي خود گفت: يكي از مهمترين مواردي كه در دستور كار خود قرار داده ام، ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي آينده اي نزديك است كه بي ترديد اين روند نه تنها به نتايج مناسب تيمي بلكه به بازيكن سازي براي تيم هاي ملي منجر خواهد شد.

جلالی در خاتمه در خصوص مذاکره با علی کریمی اظهار داشت: با علی کریمی به صورت تلفنی مذاکره کردم و برای حضور در سایپا پشنهاد دادم و خوشحال می شوم این بازیکن با ارزش به سایپا بیاید.