به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«هفته روابط عمومی و ارتباطات» نه تنها در کشور ما بهعنوان یک مناسبت ملی نامگذاری شده است که در سطح بینالملل نیز مورد بزرگداشت سایر ملتها و دولتها قرار دارد.
ارزش و اعتبار این روزها برخاسته از جایگاه و نقش اساسی «مراکز روابط عمومی» سازمانها و دستگاههای اجرایی است که ارتباط میان مردم را به نحو شایستهای با حکومت و مدیران برقرار میسازند. به عبارت دیگر، رابطه دو سویه ملت و دولت در سایه فعالیتها و انجام تکالیف سازمانی روابط عمومیها تجلی مییابد و اهداف، رویکردها، مسئولیتها، حقوق و وظایف دولتها در قبال اقشار مختلف جامعه به طور عام و خدمات و ماموریتهای ویژه سازمان مربوطه به طور خاص منعکس میشود.
بر این باورم که روابط عمومیها باید مظهر و بازتابنده افکار، اراده و مطالبات بهحق همه شهروندان کشور باشند و میتوانند نقش بیبدیل و تعیین کننده در شفافسازی ارتباطات بین مخاطبان و مسئولان سازمانها و نهادها و خصوصاً شناسایی و انعکاس مشکلات و موانع موجود کشور و همچنین مطالبات مردم ایفا کنند.
در دولت «تدبیر و امید» از تمامی مسئولین، کارشناسان و همه برادران و خواهران شاغل در مراکز روابط عمومی وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای دولتی انتظار میرود ضمن تکریم مخاطبان و با تبیین اصول و منشور اخلاقی این دولت، ماموریتهای مشخص ابلاغی را با هنر متعهدانه و مسئولانه درآمیخته و با هماندیشی، همسویی، همنوایی، همگرایی با دیگر نقش آفرینان عرصه رسانه و با بهکارگیری ابتکارات بدیع، قانونمند، هدفمند و هوشمند، زمینه مشارکت و حضور فعال بیش از پیش تمامی مردم عزیز را در بسط و توسعه و آبادانی کشور فراهم آورند و در جهت بهبود شرایط ارتباطی میان کارگزاران و مسئولین اجرایی کشور با سطوح مختلف اجتماع، همت مضاعف و اهتمام ویژه نمایند.
اینجانب ضمن پاسداشت این هفته ارجمند، لازم میدانم از همه کارکنان، تلاشگران و فعالان این حوزه خطیر قدردانی نموده و توفیق روز افزون همگان را از خداوند متعال مسالت نمایم.
حسن روحانی
