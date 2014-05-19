بازگشت داوطلبانه و پایدار پناهندگان به کشورشان مهمترین هدف آموزش های مهارتی است

به گزارش خبرنگار مهر، هم اندیشی و نشست سه جانبه با موضوع موافقت نامه بین کمیساریای عالی ملل متحد، اداره کل امور اتباع بیگانه و امور پناهندگان وزارت کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و انجمن پناهندگان دانمارک در حوزه آموزش های مهارتی برای پناهندگان افغان روز دوشنبه در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور مستقر در کرج برگزار شد.



در این نشست عباس نصراللهی معاون اجرایی اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور همکاری وزارت کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل را از سال 2011 اعلام کرد و گفت: طی این مدت در بخش اعتبار و گستردگی کار سه برابر رشد داشته ایم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با تدابیر خوب و اطلاع رسانی مناسب تا کنون این دوره های آموزشی با استقبال خوب پناهندگان به ویژه از سوی پناهندگان زن مواجه بوده است.



نصراللهی گفت: دغدغه خاطر در این برنامه ها توجه به اشتغال و معیشت پناهندگان به ویژه در بحث بازگشت داوطلبانه آنان به کشورشان است و به دنبال تامین این هدف هستیم.



این مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه سیاست سازمان افزایش اتباع داوطلب بازگشت است، آموزشهای مهارتی را در اولویت در اختیار پناهنگان داوطلب بازگشت به افغانستان قرار می دهیم تا برای عمران و سازندگی این کشور همسایه استفاده کنند.



وی طراحی سیستمی برای رصد پناهندگان آموزش دیده مبنی بر بازگشت آنها به کشور متبوعشان را مهم دانست و تاکید کرد: هدف اصلی در آموزش به پناهندگان افغان، بازگشت داوطلبانه آنها به افغانستان است تا با استفاده از آموزشهایی که در ایران دیده اند بتوانند در توسعه و آبادانی کشورشان نقش آفرینی کنند.



نصراللهی سیستم های تشویقی مانند کمک بلاعوض به ویژه در بخش مسکن و اشتغال و حتی کمک به راه اندازی کارگاه های کوچک در این کشور را از راهکارهای موثر در بازگشت داوطلبانه و پایدار پناهندگان دانست.



معاون اجرایی اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور همچنین با اشاره به اعتبارات تخصیصی کمیساریای عالی پناهندگان تاکید کرد: مدیران مراکز در استانها باید برنامه هایشان را بر مبنای مدل تغییر یافته کمیساریای عالی تظیم و تدوین کنند تا بتوانیم اعتبارات را به موقع جذب کنیم.



وی یادآور شد: با توجه به اینکه اعتبارات بر پایه سال میلادی است اگر به موقع عمل نکنیم در جذب اعتبارات سال آینده با مشکل مواجه می شویم.



این مسئول با بیان اینکه آموزش مهارتی برای اتباع خارجی در جنبه های گوناگون زندگی پناهندگان تاثیرگذار است، گفت: با مدیریت جهادی که در سازمان آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد برنامه ها را در این مسیر هدایت خواهد شد؛ ضمن اینکه تقویت برنامه های مردم نهاد نیز در دستور کار است.

وزارت کشور برای بازگشت پناهندگان آموزش دیده به کشورشان همکاری کند

کوروش پرند رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز در این نشست با بیان اینکه در چند سال اخیر بحث آموزش به افغانها در دستور کار قرار گرفته و آموزشهای مهارتی به این پناهندگان ارائه شده است،



گفت: سازمان آمادگی دارد آموزشها را در ابعاد کمی و کیفی گسترده کند و استانهای بیشتر، تعداد مراکز و رشته های بیشتری را پوشش دهد مشروط به اینکه اعتبار مورد نیاز تامین شده و افزایش سقف اعتبارات پیش بینی شود.



وی همچنین از برنامه سازمان برای واگذاری بخشی از آموزشها به آموزشگاههای آزاد و بخش خصوصی فنی و حرفه ای خبر داد.



پرند کارآفرینی و مدیریت کسب و کار را از دیگر برنامه ها اعلام کرد و با بیان اینکه در حوزه تولید باید زنجیره کامل ارزش و تامین برقرار باشد، اضافه کرد: هم اکنون بحث آموزش تولید، بازاریابی و فروش در بسیاری از استانها در حال اجراست و طرح بسیار موفقی بوده که آموزش را مستقیما به اشتغال می رساند.



رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای ادامه داد: ارائه آموزش های مجازی و شبیه سازی شده از برنامه های مهم این سازمان است. از سال 92 به دنبال اجرای این طرح بودیم. تا فرصت مهارت آموزی برای عمران و سازندگی این کشور فراهم شود.



وی با تاکید بر اینکه مهمترین نکته این دوره ها توانمندسازی این افراد است از وزارت کشور خواستار همکاری برای بازگشت اتباع آموزش دیده افغان به کشورشان برای ایجاد کسب و کار شد و اعلام کرد سازمان فنی و حرفه ای در این زمینه آماده هرگونه کمک است.

پناهندگان افغان متقاضی برگزاری دوره های پیشرفته مهارتی



"مایکل ژوریسیک" از انجمن پناهندگان دانمارک نیز در سخنانی گفت: این انجمن در 30 کشور دنیا خدمات کمکی و انسان دوستانه به پناهندگان ارائه می دهد و در ایران نیز این خدمات به پناهندگان کشورهای عراق و افغانستان منحصر می شود.



وی ضمن قدردانی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران افزود: براساس نظرخواهی از پناهندگان افغانی در ایران، خدماتی که انجمن ارائه می دهد از کیفیت و استاندارد مناسبی برخوردار بوده و دانش آموختگان تقاضای برگزاری دوره های پیشرفته داشته اند.



ژوریسیک یادآور شد: دانش آموختگان افغان با این مهارتها در نهایت موقعیت شغلی خوبی می توانند به دست آورند و در موقعیتی قرار می گیرند که به راحتی بتوانند به کشورشان بازگردند و در بازار کار افغانستان شغل داشته باشند.



وی گفت: به علت این آموزشها اکنون افغانها می دانند چه کار می کنند، چه می خواهند بکنند و آماده بازگشت به کشورشان هستند.



ژوریسیک ضمن قدردانی از وزارت کشور از همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران در دو سال اخیر ابراز خرسندی و برای ادامه همکاری اظهار امیدواری کرد.

پنج هزار تبعه خارجی در ایران تحت آموزشهای مهارتی قرار گرفتند



معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز گفت: براساس تفاهم نامه چند جانبه بین المللی طی سه سال گذشته، پنج هزار و 867 تبعه و پناهنده خارجی، آموزش های مهارتی را درایران فرا گرفته اند.



پوراندخت نیرومند افزود: این افراد به دنبال امضای تفاهم نامه بین المللی چند جانبه در سال2011 ، توانستند طی سالهای 2011 ، 2012 و 2013 از مراکز آموزش فنی و حرفه ای 14 استان ایران در 73 رشته مهارت آموزی کنند.



وی ادامه داد: بر همین اساس امسال نیز به هزارو 624 نفراز اتباع خارجی در127 مرکز فنی و حرفه ای در 16 استان کشور آموزش های مهارتی را فرا می گیرند.



نیرومند با بیان اینکه طبق آمار اکنون 882 هزارو 659 تبعه خارجی در ایران زندگی می کنند، افزود: در همکاری مشترک با سازمان ملل متحد، فرآیند آموزش، نیاز سنجی، خدمات مشاوره و هدایت آموزشی اتباع خارجی مقیم ایران مورد توجه قرار گرفته است.



وی یادآور شد: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش پناهندگان خارجی، حرکتی مناسب برای توسعه تعاملات بین المللی و کمک به بازگشت پناهندگان به سرزمین خود است.

