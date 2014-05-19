انتخابات اتاق های اصناف کهگیلویه و بویراحمد 31 اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده بعدازظهر دوشنبه در کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان گفت: انتخاب هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های استان متفاوت از ادوار گذشته برگزار می شود و نامزدهای شرکت کننده در انتخابات اتاق های اصناف ملزم به ارائه برنامه های خود شده اند.

وی بیان کرد: این امر دیدگاههای سنتی و روند یکنواخت حاکم بر اتاق های اصناف را متحول خواهد کرد.

دیودیده اظهار داشت: افرادی مفید و کارآمد و با برنامه باید در راس امور اتاق های اصناف قرار گیرند تا زمینه پویایی و تحرک را در اتاق های اصناف به عنوان یکی از بزرگترین تشکل های خصوصی فراهم آورند.

وی تقویت تشکل های حرفه ای و مردم نهاد همچون اتاق اصناف را عاملی مهم در رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: این مسئله با ایجاد رقابت سالم و سازنده سبب خود کنترلی بازار و در نهایت کسب سود مطلوب خواهد شد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان افزود: انتخابات هئیت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های استان به جز شهر باشت روز 31 اردیبهشت ماه با روندی سالم و بدون حاشیه و بهترین شکل ممکن انجام خواهد گرفت.

دیودیده ابراز امیدواری کرد: با سیاست های جدید و الزام نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه اتاق های اصناف استان به ارائه برنامه های خود، در این دوره با انتخاب چهره‌‌های اصیل، با تجربه و کار آزموده، اصناف بتوانند وظیفه خود را در سهم عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف با توجه به نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با ارتقای سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقا آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه ادا کنند.