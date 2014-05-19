بودجه استانی تجهیز راه های مرزی خراسان جنوبی محدود است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی بعد از ظهر دوشنبه در نشست رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت با تجار و بازرگانان خراسان جنوبی اظهار داشت: خراسان جنوبی با افغانستان 450 کیلومتر مرز مشترک دارد که باید از این موقعیت به نحو احسنت استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: طی چند سال اخیر سهمیه تعاونی های مرزنشین فراز و نشیب های فراوانی داشت که آیین نامه های فراوانی در این خصوص طراحی شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی افزود: جایگاه صادرات در حال حاضر در این استان مثبت است و می توان به آن به عنوان نقطه توسعه در اقتصاد نگاه کنیم.

رضایی افزود: بازرگانی نیازمند انسانی حرفه ای است و تجار و انسان های سرمایه گذار دارای تجربیات فراوانی بوده که باید تحرک بیشتری داشته و از طریق واردات بر اساس آنچه قانون وضع می کرده حرکت کنند.

وی در ارتباط با تعمیر و تجهیز راه های مرزی استان، گفت: بودجه استانی ما در این زمینه محدود است و اولویت اجرای کار با مرز میل 78 است و کار در مرزهای دیگر کمرنگ خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: مرزنشینان استان منتظر اقدامات و فعالیت های مورد نیاز خود از جانب ما نشسته و در صورت نادیده گرفته شدن مسیر را پیدا خواهند کرد.

رضایی در ارتباط با راه اندازی نمایشگاه دائمی در افغانستان یادآور شد: سعی شده تا در استان فراه نمایشگاه دائمی دایر کنیم.

وی در ارتباط با شرکت های حمل و نقل، متذکر شد: در راستای اجرای این طرح از شرکت های بین المللی بومی خودمان استفاده خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی در ارتباط با سهمیه تعاونی های مرزنشین اظهار داشت: امید است تعاونی ها از این رکود درآمده و نسبت به گدشته فعال تر شوند.

رضایی ایجاد مجتمع های پذیرایی در مرزها را نوعی ایثار اقتصادی برشمرد و گفت: شایسته خراسان جنوبی نیست که حتی حداقل امکانات در این مکان وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا حداقل استانمان را در زمینه واردات پوشش دهیم، یادآور شد: طی دو هفته آینده با استاندار خراسان جنوبی سفر رسمی به استان فراه خواهیم داشت تا تسهیلات ویژه ای از این کشور اخذ شود.