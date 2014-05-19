رسانه ها باید در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد موسوی عصر دوشنبه در نشست خبری مسئولان باقر شهر با روابط عمومی ادارات و اصحاب رسانه که با حضور برخی از روسای ادارات در شهرداری باقر شهر برگزار شد، اظهار داشت: ابزار ارتباطات با سیر صعودی خود از گذشته تا امروز به شکل صدا و سیما، نشریات، روزنامه ها و سایر موارد در آمده که اگر محتوای خوبی داشته و در راستای اهداف انقلاب اسلامی باشند کمک عظیمی به ملت بزرگ ایران محسوب می شوند.

انسجام مردم در سایه ارتباطات با محتوای فاخر

وی افزود: اگر ابزار ارتباطات محتوای فاخرداشته باشد می تواند سبب انسجام، وحدت، صمیمیت، امنیت، عمران، آبادانی و شادی مردم شود؛ امروز با توجه به اهداف و آرمان های مقدس جمهوری اسلامی تعارضی بین ابزار ارتباطات در ایران اسلامی با استکبار جهانی وجود دارد که ما از آن به عنوان جنگ رسانه ها نام می بریم.

امام جمعه باقر شهر اظهارداشت: در جنگ رسانه ای امروز اصحاب رسانه می توانند به کمک دولت و ملت ایران اسلامی آمده و با ایجاد برنامه های فاخر برابر تهاجم سنگین رسانه های جهان مقاومت کنند.

وی در ادامه گفت: نامگذاری امسال به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نشان دهنده نیاز کشور به خود اتکایی و توسعه فرهنگ انقلابی و قوی ملت بزرگ ایران است تا به یک اقتصاد درون زا و بی نیاز از بیگانه برسند.

این مسئول تصریح داشت: مقام معظم رهبری سال گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، امسال دولت تدبیر و امید می تواند با دست پر به اقتصاد کشور رسیدگی کند و زیرساخت های اقتصاد مقاومتی را ایجاد کند تا بتواند به آنچه مود نظر مقام معظم رهبری است جامه عمل پوشاند.

وی افزود: از مدیران و آحاد جامعه استدعا می کنیم که خواسته های مقام معظم رهبری در ارتباط با شعار سال که خواسته های کلان جامعه است را در نظر گرفته و با تعامل سازنده و صمیمی به آبادانی کشور بپردازند.

شهردار باقر شهر نیز در ادامه جلسه اظهار داشت: ارتباطات شامل خبرگزاری ها، رسانه ها، نشریات، روزنامه ها و روابط عمومی های ادارات قدرتی است که باید از آن به خوبی استفاده شود.

سعید استاد فرج افزود: تحقق اهداف امام راحل(ره) و آرمان های انقلاب اسلامی رسالتی سنگین است که همه ما باید آن را به سرانجام مقصود برسانیم.

امروز ارزش روبط عمومی را نمی توان کم اهمیت دانست

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر ری درباره رسالت خبری اصحاب رسانه اظهار داشت: اگر در حوزه فعالیت اجتماعی و فرهنگی کشور وجود خبرنگار را حذف کنیم در واقع روابط عمومی و خبرگزاری معنای خود را دست می دهد.

مهدی ابوالحسنی افزود: انسان از اول پیدایش در صدد برقراری ارتباط با هم نوع خود بود و امروز ارزش خبر و انتقال اطلاعات به مردم از سوی خبرنگاران و رسانه ها را نمی توان کم اهمیت دانست.