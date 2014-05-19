۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۲:۰۳

مهرجو خواستار شد:

مشکلات مسکن مهر خورموج مرتفع شود

بوشهر-خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری دشتی گفت: دستگاههای متولی امر مسکن مهر نسبت به رفع مشکلات پروژه 430مسکن مهر همت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو در جلسه شورای تامین مسکن شهرستان دشتی اظهار داشت: مدت  زمان طولانی از ساخت پروژه 430 واحدی مسکن مهرخورموج  می گذرد که تاکنون این واحدها تحویل مردم داده نشده  و باعث نارضایتی آنها شده است.

وی افزود:مردم روزانه جهت پیگیری این واحدها به فرمانداری مراجعه می کنند واین موضوع باعث بی اعتمادی آنها نسبت به تعاونی شده است.

سرپرست فرماندار دشتی از عملکرد دستگاههای اجرایی و تعاونی مسکن مهر انتقاد کرد و خاطر نشان کرد:امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی و مردم بتوانیم هر چه زودتر این واحدها را به بهره برداری برسانیم.

مهرجو با اشاره باینکه  پروژه 183 واحدی سه جانبه دارای 78 درصد پیشرفت فیزیکی است اضافه کرد:پروژه 36 واحدی مسکن جوانان که در اویل از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار بود چند سالی است روند ساخت آن متوقف است.

وی تصریح کرد: پروژه 132واحدی خیرین نیز از پیشرفت و کیفیت مطلوبی برخوردار است و مشکل خاصی وجود ندارد.

مهرجو همچنین از اتمام ساخت 855 واحد خود مالکین در شهرستان خبر داد.

