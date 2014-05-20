واگذاری کارخانه ها به افراد فاقد اهلیت مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسئولان استان که دوشنبه شب در سالن باغستان برگزار شد گفت: بیشتر واحدهای صنعتی استان مشکل نقدینگی دارند و واردات بی رویه نیز به آنها آسیب زده است.

وی افزود: در کنار مشکلات عدیده که در صنایع وجود دارد گاهی نیز حضور مدیران ضعیف در واحدهای صنعتی مشکلات را دوچندان کرده و در جاهایی که مدیران قوی حضور دارند روند تولید بدون خدشه ادامه یافته است.

حسینی بیان کرد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی که اصل مهمی است و برای تحول در اقتصاد کشور اجرا شد خوب عمل نکردیم و کارخانه ها را با ثمن بخس به افرادی که اهلیت نداشتند واگذار کردیم و امروز مشکل داریم.

حسینی تصریح کرد: واحدهای صنعتی با مشکلات بیمه ای، مالیات، خدمات زیربنایی مواجهند که امیدواریم حضور نمایندگان کمیسیون صنایع بتواند در حل موانع تولید موثر باشد.

محمدی: نوسازی صنایع فرسوده در استان ضروری است

داود محمدی دیگر نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: فرسودگی تجهیزات کارخانه ها موجب افزایش مصرف انرژی در این واحدها شده به طوری که از سال 82 تا 89 مصرف انرژی از 136 میلیون بشکه به 212 میلیون بشکه رسیده در حالیکه تعداد واحدهای صنعتی 15 درصد هم کاهش داشته است.

محمدی بیان کرد: از نظر بهره وری در تولید هم پائین هستیم و در حالی که در دنیا 7.1 درصد از سهم تولید ناخالص ملی به تحقیق وتوسعه اختصاص دارد این میزان در کشورمان یک درصد است.

وی تصریح کرد: مالکیت بخش دولتی و شبه دولتی در تصدی گری هم مشکل ساز است و راه برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی اجرای درست سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

محمدی یادآورشد: دادن اختیارات بیشتر به استانها، سپردن مدیریت صنایع به افراد کاردان، تشکیل کارگروههای استانی برای شناسایی واحدهای مشکل دار و بازارهای هدف صادرات در عراق و حاشیه خلیج فارس از اموری است که می تواند بخشی از مشکلات صنعت را حل کند.

رجب رحمانی: 34 درصد مشکلات صنعتی مربوط به تحریم است

رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در تحقیقات مجلس در خصوص وضعیت تولید کشور مشخص شد حدود 34 درصد مشکلات واحدهای تولیدی کشور مربوط به تحریم و بقیه مربوط به عوامل دیگر است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از مشکلات است و باید کارآفرینی در کشور تقویت و حمایت شود تا بتوانیم به اشتغال و رونق اقتصادی کمک کنیم.

رحمانی در خصوص کمبود صنایع تبدیلی در استان هم مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: نبود صنایع تبدیلی و استفاده از نیمی از ظرفیت های صنایع استان برای تولید از دیگر مشکلاتی است که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی حذف مالیات ارزش افزوده از محصول کشمش را از دیگر پیشنهادهای خود برای تقویت بنیه تولیدکنندگان در استان ذکر کرد.

عباسپور: 70 درصد مشکلات صنعت نقدینگی است

روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم در این جلسه اظهارداشت: حدود 70 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی در استان مشکل نقدینگی دارند که باید مسئولان بانکها در این زمینه همکاری بیشتری کنند.

وی در خصوص بخشودگی جرائم صنعتگران و دادن مهلت برای بازپرداخت بدهی ها نیز نکاتی را یادآورشد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط غوغاسالاری ادارات دیگر پاسخگوی تولیدکننده نیستند لذا باید بوروکراسی برای راه اندازی واحدها به حداقل کاهش یابد.

عباسپور اظهارامیدواری کرد از محل 10 هزار میلیارد دلار اعتبار صندوق ذخیره ارزی بتوان برای حل مشکلات نقدینگی واحدها استفاده کرد.

در این نشست نمایندگان تولیدکنندگان و صنعتگران استان مشکلات واحدهای خود را مطرح کردند و خواستار حل آنها شدند.