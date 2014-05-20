به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی دوشنبه شب در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با صنعتگران قزوین که در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: متاسفانه هنوز واحدهای صنعتی کشور با ظرفیت کامل کار نمی کند که باید برای رفع موانع تولید همه تلاش کنند.

وی افزود: سرمایه در گردش از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی استان است و اگر بتوانیم این مشکل را حل کنیم می توان اتنتظار داشت نیمی از ظرفیت تولید هم به کار گرفته شود.

رحمانی بیان کرد: سهم صنعت در معوقات بانکی کشور بسیار ناچیز است و بر اساس آمارها حدود 14.5 درصد معوقات مربوط به تولید است که در مقایسه با یک هزار میلیارد تومان معوقات کل بانکی این میزان زیاد نیست.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر چک برگشتی واحد صنعتی ناشی از تحریم‌های اقتصادی باشد نباید واحد صنعتی تنبیه شود بلکه در چنین شرایطی باید به واحد صنعتی کمک کنیم تا تولید داخلی رونق بگیرد.

رحمانی تصریح کرد: در تمامی دنیا مرسوم است کشورهای غربی با اقتصاد آزاد اگر مشکلاتی بروز کند و واحد تولید دچار بحران شود با دادن کمک های بلاعوض به کمک صنعت می آیند اما در کشور ما اینگونه نیست و انتظار داریم صنعت دچار بحران نشود.

این نماینده مجلس یادآورشد: برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندین جلسه با روسای جمهور وقت و وزرای صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده تا راهکارهای اساسی برای رفع این مشکل را پیدا کند و در این مسیر تلاش می کنیم تولیدکننده را حمایت کنیم تا دغدغه کمتری برای کار داشته باشد.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی از راههای برون رفت از مشکلات کنونی در بخش تولید است و دولت و مجلس برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب عزم جدی دارند.

رحمانی گفت: در حالی که نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار هستند می توانیم با رونق بخش تولید و صنعت از این نیروهای متخصص برای رونق اقتصادی کشور استفاده کنیم و به اشتغال هم کمک کنیم.

وی گفت: در شرایط کنونی حمایت از تولیدکننده به عنوان رزمنده خط مقدم اقتصادی وظیفه ای همگانی است و اگر این کار درست انجام شود می توان تورم را نیز کاهش داد.

رحمانی توجه به علم و دانش را در تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری خواند و اظهارداشت: با افزایش دانش در تولید و استفاده از تکنولوژی روز می توان محصولاتی جدید با برند جدید تولید و به بازار عرضه کرد که در این راه انتظار داریم به تحقیق در صنعت توجه جدی شود.

وی اجرای اصل 44 قانون اساسی را در کاهش تصدی گری دولت از راهکارهای رونق اقتصاد ذکر کرد و اظهارداشت: متاسفانه در این بخش هنوز با مشکلات جدی مواجهیم و هنوز بدنه دولت حجیم است و مدیران در این زمینه مشارکت جدی ندارند.

رحمانی یادآورشد: خوشبختانه مجلس نهم بیشترین توجه را به تولید و صنعت و بخش خصوصی دارد و تلاش می کند اجرای اصل 44 قانون اساسی در کاهش تصدی گری دولت با سرعت بیشتری اجرایی شود.

شورای گفتگوی قزوین منظم و مطلوب است

رحمانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستان قزوین را موفق دانست و یادآورشد: قزوین از جمله استان‌های موفقی است که از زمان تشکیل این تشکل با برگزاری جلسات منظم توانسته بسیار موفق عمل کند که امیدواریم این روند همچنان تداوم یابد و بخشی از مشکلات صنعت و تولید در این شورا مطرح و راهکار مناسب برای رفع موانع نیز ارائه شود.

وی گفت: کمیسیون صنایع مجلس در سفر به استانها تلاش می کند ضمن شناسایی قابلیت ها و توانمندی های صنعتی مناطق مختلف برای رفع مشکلات نیز راهکار ارائه کند.