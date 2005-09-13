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۲۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۵۱

گمرك اعلام كرد:

50 درصد فرآورده‌هاي دريايي صادراتي كشور به عراق و كويت ارسال شد

گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: 3 هزار و 553 تن فرآورده‌ دريايي شامل ماهي، ميگو و خاويار به ارزش 7 ميليون و 570هزار دلار در 5 ماهه نخست امسال صادر شد كه 3 ميليون و 857 هزار دلار ( 50 درصد) آن به كشورهاي كويت و عراق بوده است.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عممي گمرك ايران، در اين مدت 2 ميليون و 282 هزار دلار انواع فرآورده‌ دريايي به كويت، يك ميليون و 575 هزار دلار به عراق، يك ميليون و 407 هزار دلار به امارات متحده عربي، يك ميليون و 46 هزار دلار به تايلند و 944 هزار دلار به چين صادر شد.

براساس اين گزارش ، طي 5 ماهه سال جاري صادرات فرآورده‌هاي دريايي در مقايسه با مدت مشايه سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 9 و 58 درصد كاهش نشان مي‌دهد. بيشترين ميزان صادرات در بخش فرآورده‌هاي دريايي را ماهي تازه، منجمد و دودي به خود اختصاص داد.

در مدت ياد شده 3 هزار و 155 تن انواع ماهي به ارزش 5 ميليون و 878 هزاردلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 8 درصد كاهش و از حيث ارزشي حدود 3 درصد افزايش داشته است.

اين گزارش حاكيست: رقم صادرات خاويار در 5 ماهه نخست سال جاري به 29 هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 100 درصد كاهش نشان مي‌ دهد.

در همين مدت يك ميليون و 662 هزار و 527 دلار ميگو به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 28 درصد كاهش داشت.

کد مطلب 229493

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