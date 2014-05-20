زنجره و خشکیدگی خوشه ها مهمترین آفت نخلستانها/ 70 هزار تن خرما در بم تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زنگی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کشاورزی یکی از مهمترین زمینه های اقتصاد خانوار در شهرستان بم محسوب می شود و تولید خرما در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: بیشترین سطح زیر کشت بم به خرما اختصاص دارد و مرغوب ترین خرمای کشور با عنوان خرمای مضافتی از نخلستانهای این شهرستان برداشت می شود.

مدیرجهاد کشاورزی بم گفت: بخش قابل توجهی از این خرما نیاز بازار مصرف در داخل و خارج از کشور را تامین می کند.

زنگی ادامه داد: مهمترین چالشی که پیش پای کشاورزان قرار دارد آفت زنجره خرما، پدیده خشیدگی خوشه های خرما و همچنین فروش محصول است.

وی عنوان کرد: برای مقابله با زنجره خرما اقدامات بیولوژیک در دستور کار قرار دارد و سعی می کنیم از راههای غیر شیمیایی این آفت را کنترل کنیم.

مدیرجهاد کشاورزی بم گفت: مبارزه با آفت خشکیدگی خرما و زنجره مدتهاست در دست مطالعات علمی قرار گرفته و راهکارهایی نیز در نظر گرفته شده است که اگر کشاورزان مطابق با راهکارها عمل کنند بخش قابل توجهی از مشکل رفع می شود.