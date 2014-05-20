  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۰۵

زنگی:

زنجره و خشکیدگی خوشه ها مهمترین آفت نخلستانها/ 70 هزار تن خرما در بم تولید می شود

زنجره و خشکیدگی خوشه ها مهمترین آفت نخلستانها/ 70 هزار تن خرما در بم تولید می شود

بم - خبرگزاری مهر: مدير جهادكشاورزي شهرستان بم از تولید 70 هزار تن خرما در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زنگی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کشاورزی یکی از مهمترین زمینه های اقتصاد خانوار در شهرستان بم محسوب می شود و تولید خرما در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: بیشترین سطح زیر کشت بم به خرما اختصاص دارد و مرغوب ترین خرمای کشور با عنوان خرمای مضافتی از نخلستانهای این شهرستان برداشت می شود.

مدیرجهاد کشاورزی بم گفت: بخش قابل توجهی از این خرما نیاز بازار مصرف در داخل و خارج از کشور را تامین می کند.

زنگی ادامه داد: مهمترین چالشی که پیش پای کشاورزان قرار دارد آفت زنجره خرما، پدیده خشیدگی خوشه های خرما و همچنین فروش محصول است.

وی عنوان کرد: برای مقابله با زنجره خرما اقدامات بیولوژیک در دستور کار قرار دارد و سعی می کنیم از راههای غیر شیمیایی این آفت را کنترل کنیم.

مدیرجهاد کشاورزی بم گفت: مبارزه با آفت خشکیدگی خرما و زنجره مدتهاست در دست مطالعات علمی قرار گرفته و راهکارهایی نیز در نظر گرفته شده است که اگر کشاورزان مطابق با راهکارها عمل کنند بخش قابل توجهی از مشکل رفع می شود.

 

کد مطلب 2294994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها