کیفی سازی فعالیت روابط عمومی دستگاه های اجرایی ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح سه شنبه در جمع مدیران اجرایی استان، آموزش روابط عمومی ها و توجه به روش های نوین را در گسترش ارتباطات از جمله وظایف روابط عمومی ها عنوان کرد.

مروارید بر لزوم آشنایی دست اندرکاران روابط عمومی ها با همه روش های نوین ارتباطی تاکید کرد.

وی به تشریح اهمیت کیفی سازی فعالیت روابط عمومی دستگاه های اجرایی پرداخت و گفت: با تشکیل شورای روابط عمومی دستگاه های اجرایی باید آموزش مسئولان روابط عمومی اولویت قرار گیرد.

در سایه فناوری های نوین ارتباطی ارتباطات و پیوندهای بین افراد، پیوند بین نگرش، فکر و عقیده و دنیای جدیدی برای بشر امروز ایجاد شده است.

این مسئول افزود: با توجه به پیشرفت روز افزون علم و فناوری نقش روابط عمومی ها در این عرصه بی بدیل و انکارناپذیر است، در دوران کنونی روابط عمومی ها به عنوان نبض سازمان ها نقش تاثیرگذار خود را با انعکاس دقیق و صحیح راهکارها و کارکردهای سازمان پیاده می کنند.

وی ادامه داد: شاید ما تا دیروز نمی دانستیم که فرسخ ها دورتر از ایران چه خبر است اما امروزه در دهکده جهانی تمامی خبرها برای مردم و مخاطبین پخش می شود و مردم دسترسی فوری به خبرها دارند.

این مسئول اظهار داشت: در نبود روابط عمومی سازمان نمی تواند رسالت و وظیفه خود را به انجام برساند.