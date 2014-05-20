به گزارش خبرنگار مهر، آبادگران بعد از كسب يك تساوي و يك پيروزي در روزهاي اول و دوم از ديدارهاي مرحله نهایی مسابقات لیگ منطقهای فوتسال بانوان باشگاههای کشور، امروز در سومین دیدار خود مقابل نماینده فوتسال استان خوزستان یعنی شهرداري دزفول قرار ميگيرد.
در مرحله نهایی مسابقات فصل جاری لیگ منطقهای فوتسال بانوان باشگاههای کشور 8 تیم حضور دارند و در 2 گروه چهار تیمی تقسیمبندی شدهاند و در تلاش برای راهیابی به لیگ برتر بازیهای خود را به میزبانی شهر مقدس قم به شکل دورهای به انجام میرسانند.
با توجه به قرعهکشی صورت گرفته در کمیته بانوان فدراسیون فوتبال، مدعیان صعود به لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاههای کشور از بیست و هشتمین روز اردیبهشت ماه جاری رقابتهای خود را در شهر مقدس قم و به میزبانی هیئت فوتبال استان و باشگاه آبادگران قم آغاز کردهاند و امروز اين بازيها با تعيين تيمهاي صعود كننده از گروههاي اول و دوم پايان خواهد يافت.
تیمهای فوتسال پرنیان رودسر، شهرداری قروه کردستان، روستایی عشایری لردگان، تربیت بدنی اندیمشک، پیروزی کامیاران کردستان، آبادگران قم، شهرداری دزفول و جنوب شرق تهران رقبایی هستند که تا دوم خرداد ماه در قم و به میزبانی مجموعه فرهنگی ورزشی مریم قم با یکدیگر به رقابت میپردازند تا 2 تیم از بین آنها، جواز صعود به لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور را کسب کند.
در روز دوم بازیهای این گروه 4 مسابقه انجام شد و تیمهای فوتسال بانوان جنوب شرق تهران، پیروزی کامیاران کردستان، آبادگران قم و شهرداري دزفول موفق به کسب برتری در مصاف با رقبای خود شدند و اكنون اين چهار تيم شانس اصلي صعود به ليگ دسته اول فوتسال بانوان كشور هستند.
امروز سه شنبه سيام اردیبهشت ماه در سومین روز بازیهای گروههای اول و دوم از مرحله نهایی مسابقات لیگ منطقهای فوتسال بانوان باشگاههای کشور قرار است 4 مسابقه در سالن فوتسال مجموعه ورزشی مریم قم به انجام برسد و تیمهای مدعی شانس خود را برای حضور در لیگ دسته اول بيازمايند.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته امروز تیمهای فوتسال آبادگران قم و شهرداري دزفول در دیداری حساس به مصاف یکدیگر میروند و در سایر دیدارها نیز دیگر مدعیان حاضر در گروههای اول و دوم به مصاف هم میروند تا تقریبا چهره صعود کنندهها مشخص شود.
در جدول ردهبندی گروه اول هماکنون تیمهاي فوتسال بانوان جنوب شرق تهران و پیروزی کامیاران کردستان با کسب 6 امتیاز و بر حسب تفاضل گل اول و دوم هستند در حالی که تیم فوتسال بانوان آبادگران قم در صدر جدول رده بندي گروه دوم قرار دارد.
نظر شما