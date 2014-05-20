جذب تدریجی ناظران کشاورزی/ 10000 نفر از فارغ التحصیلان کشاورزی استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جوادی عصر دوشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در جمع خبرنگاران به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: به منظور بازسازی نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و با تلاش های دولت تدبیر و امید و همچنین پیگیری های جهاد کشاورزی و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری صورت ‎جلسه‎ ای در خصوص استخدام مهندسان کشاورزی تنظیم شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: 10 هزار نفر فارغ التحصیل کشاورزی به صورت تدریجی از خردادماه تا پایان سال جاری جذب وزارت جهاد کشاورزی می شوند.

جوادی اذعان داشت: در مرحله نخست مراحل گزینش و استخدام هفت هزار و 200 نفر از مهندسان ناظر کشاورزی انجام و بقیه افراد طی مرحله دوم جذب خواهند شد.

وی به وجود دو سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب در استان کرمان اشاره کرد و یادآور شد: برای هرکدام از این سازمان ها سهمیه جداگانه اختصاص خواهد یافت.