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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸

جوادی:

جذب تدریجی ناظران کشاورزی/ 10000 نفر از فارغ التحصیلان کشاورزی استخدام می شوند

جذب تدریجی ناظران کشاورزی/ 10000 نفر از فارغ التحصیلان کشاورزی استخدام می شوند

جیرفت - خبرگزاری مهر: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به استخدام 10 هزار نفر از مهندسان کشاورزی گفت: این افراد طی سال جاری به صورت تدریجی جذب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جوادی عصر دوشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در جمع خبرنگاران به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: به منظور بازسازی نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و با تلاش های دولت تدبیر و امید و همچنین پیگیری های جهاد کشاورزی و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری صورت جلسه ای در خصوص استخدام مهندسان کشاورزی تنظیم شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: 10 هزار نفر فارغ التحصیل کشاورزی به صورت تدریجی از خردادماه تا پایان سال جاری جذب وزارت جهاد کشاورزی می شوند.

جوادی اذعان داشت: در مرحله نخست مراحل گزینش و استخدام هفت هزار و 200 نفر از مهندسان ناظر کشاورزی انجام و بقیه افراد طی مرحله دوم جذب خواهند شد.

وی به وجود دو سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب در استان کرمان اشاره کرد و یادآور شد: برای هرکدام از این سازمان ها سهمیه جداگانه اختصاص خواهد یافت.

 

 

کد مطلب 2295011

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