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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

راه اندازی دوره های پسا دکتری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

راه اندازی دوره های پسا دکتری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد از راه اندازي دوره هاي پسا دکترا در اين دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن تفقدي ‌هدف از برگزاري اين دوره ها را حفظ و حمايت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات کاربردي در دانشگاه عنوان و اظهار کرد: ‌اين دوره ها ويژه دانش آموختگان Ph.D، تخصص یا فوق تخصص بالینی در رشته‌های مرتبط با حیطه فعالیتهای پژوهشی در مراکز تحقيقاتي دانشگاه برگزار مي شود.

وي خاطرنشان کرد:‌ در اين دوره دانش آموختگان براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي با يکي از اساتيد عضو هيئت علمي دانشگاه هماهنگ و در يکي از مراکز تحقيقاتي دوره ها را مي گذرانند.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد مدت زمان دوره هاي پسا دکترا را يک تا سه سال عنوان کرد و گفت: ‌در سال جاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مجوز جذب 8 نفر را به دانشگاه علوم پزشکي مشهد اعطا کرده است.

محسن تفقدي با اشاره به اينکه در اين دوره ها محقق اصلی باید دارای مرتبه استادی و ( h-Index بسیار بالا) و يا دانشيار با سابقه پژوهشي درخشان و تائيد شوراي پژوهشي دانشگاه باشند، خاطرنشان کرد:‌ با توجه به رقابتی بودن این سهمیه، سابقه پژوهشی استاد و فرد داوطلب در فرآیند اختصاص بودجه حائز اهمیت است.

کد مطلب 2295015

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