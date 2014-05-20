راه اندازی دوره های پسا دکتری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن تفقدي هدف از برگزاري اين دوره ها را حفظ و حمايت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات کاربردي در دانشگاه عنوان و اظهار کرد: اين دوره ها ويژه دانش آموختگان Ph.D، تخصص یا فوق تخصص بالینی در رشتههای مرتبط با حیطه فعالیتهای پژوهشی در مراکز تحقيقاتي دانشگاه برگزار مي شود.
وي خاطرنشان کرد: در اين دوره دانش آموختگان براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي با يکي از اساتيد عضو هيئت علمي دانشگاه هماهنگ و در يکي از مراکز تحقيقاتي دوره ها را مي گذرانند.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد مدت زمان دوره هاي پسا دکترا را يک تا سه سال عنوان کرد و گفت: در سال جاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مجوز جذب 8 نفر را به دانشگاه علوم پزشکي مشهد اعطا کرده است.
محسن تفقدي با اشاره به اينکه در اين دوره ها محقق اصلی باید دارای مرتبه استادی و ( h-Index بسیار بالا) و يا دانشيار با سابقه پژوهشي درخشان و تائيد شوراي پژوهشي دانشگاه باشند، خاطرنشان کرد: با توجه به رقابتی بودن این سهمیه، سابقه پژوهشی استاد و فرد داوطلب در فرآیند اختصاص بودجه حائز اهمیت است.
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