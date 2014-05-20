به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری تازه ترین مراسم شب خاطره با حضور خانم سیده زهرا حسینی راوی كتاب دا و با موضوع سالروز آزاد سازی خرمشهر پنجشنبه یك خرداد ساعت 18 در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

سیده زهرا حسینی در فعالیت‌های دوران انقلاب و پس از آن شركت داشت. وی در آغاز جنگ ایران و عراق دختری هفده ساله بود و به دلیل قرار گرفتن در متن جنگ به طرق مختلف از جمله همكاری در كفن و دفن شهدا، امدادگری، زخم‌بندی، حمل مجروحان، تعمیر و آماده‌سازی اسلحه، پخت‌وپز و توزیع امكانات فعالیت داشت.

پدر و برادر بزرگش در جنگ به شهادت رسیدند و برادر كوچكترش جانباز شد. خود وی هم در این جریان با اصابت تركش به دست و نخاعش، در ۲۰ مهر ۱۳۵۹ مجروح شد. كتاب خاطرات او با نام دا توسط انتشارات سوره مهر تاكنون به چاپهای متعدد رسیده است.

در این مراسم همچنین مهدی عبدخدائی عضو فدائیان اسلام و از هم رزمان شهید نواب صفوی، مجید عبدالحسینی عكاس جنگ تحمیلی و مجید یوسف زاده از بسیجیان دوران دفاع مقدس خاطراتشان را بازگو می‌كنند.

شایان ذكر است در پایان این مراسم و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء فیلم سینمایی از تازه ترین آثار بر روی پرده سینماهای كشور برای حاضران پخش می‌شود.