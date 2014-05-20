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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

در آستانه سالروز آزاد سازی خرمشهر؛

راوی كتاب «دا» از خاطراتش می‌گوید

راوی كتاب «دا» از خاطراتش می‌گوید

دویست و چهل و ششمین مراسم شب خاطره پنجشنبه یك خرداد و در آستانه سالروز آزاد سازی خرمشهربا خاطره خوانی سیده‌زهرا حسینی در حوزه هنری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری تازه ترین مراسم شب خاطره با حضور خانم سیده زهرا حسینی راوی كتاب دا و با موضوع سالروز آزاد سازی خرمشهر پنجشنبه یك خرداد ساعت 18 در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

سیده زهرا حسینی در فعالیت‌های دوران انقلاب و پس از آن شركت داشت. وی در آغاز جنگ ایران و عراق دختری هفده ساله بود و به دلیل قرار گرفتن در متن جنگ به طرق مختلف از جمله همكاری در كفن و دفن شهدا، امدادگری، زخم‌بندی، حمل مجروحان، تعمیر و آماده‌سازی اسلحه، پخت‌وپز و توزیع امكانات فعالیت داشت.

پدر و برادر بزرگش در جنگ به شهادت رسیدند و برادر كوچكترش جانباز شد. خود وی هم در این جریان با اصابت تركش به دست و نخاعش، در ۲۰ مهر ۱۳۵۹ مجروح شد. كتاب خاطرات او با نام دا توسط انتشارات سوره مهر تاكنون به چاپهای متعدد رسیده است.

در این مراسم همچنین مهدی عبدخدائی عضو فدائیان اسلام و از هم رزمان شهید نواب صفوی، مجید عبدالحسینی عكاس جنگ تحمیلی و مجید یوسف زاده از بسیجیان دوران دفاع مقدس خاطراتشان را بازگو می‌كنند.

شایان ذكر است در پایان این مراسم و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء فیلم سینمایی از تازه ترین آثار بر روی پرده سینماهای كشور برای حاضران پخش می‌شود.

کد مطلب 2295034

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