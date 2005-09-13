نگاه ايران به گزارش اخير البرادعي ؛ همكاري و نگاه مثبت به رويكرد فني و حقوقي ، بي اعتنايي به رويكرد سياسي

به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل اين بخش از سند اعتراض آميز ايران به آژانس نيز چنين است:

بخش 3- نقطه نظراتي پيرامون گزارش مديركل ( سند شماره GOV/2005/67)

نظرات عمومي :

اينكه از مديركل خواسته شود كه يك گزارش جامع براي هر اجلاس شوراي حكام ارائه دهد و گزارشات جديد كاملا تكرار گزارشات قبلي در خصوص فعايتهاي ايران در 26 سال گذشته باشد، نه تنها فشار سنگيني بر دبيرخانه تحميل مي كند بلكه كشورهاي عضو و مالا جامعه بين المللي نيز سر درگم مي شوند . بنابراين از آژانس انتظار مي رود كه به طور منطقي و با روشي كارآمد تنها تحولات جديد را به هر اجلاس گزارش كند و در مورد موضوعاتي كه در گذشته مطرح بود و برخي از آنها در سال گذشته حل و فصل شده است صرف دادن اشاره به گزارشات قبلي كافي مي باشد تا خواننده اشتباها اينگونه تلقي نكند كه موضوع جديدي اتفاق افتاده است . همه گزارشات قبلي در پايگاه اينترنتي آژانس موجود مي باشد و نيازي نيست كه دبيرخانه ، وقت و بودجه هنگفتي را از بودجه عادي كشورهاي عضو براي تهيه و ارائه اينگونه مطالب تكراي صرف كند .

گزارشاتي كه به شوراي حكام ارائه مي شود بايستي موجز باشد و به موضوعات عمده بپردازد و كشورهاي عضو را از آخرين تحولات مطلع نمايد و اقدامات آتي را كه قرار است از سوي دبيرخانه صورت گيرد ، برشمارد . لازم به ذكر مي باشد كه نبايستي در اين قضيه مديركل را مقصر دانست چراكه ايشان موظف است آنچه را كه از سوي كشورهاي عضو از جمله شوراي حكام از وي خواسته شده است ، انجام دهد .

در اين جا هدف اين نيست كه به جزئيات گزارش مديركل پرداخته شود و ذيلا تنها به مواردي كه بيشترين سر در گمي را بوجود آورده است ذكر مي گردد :

استخراج سنگ اورانيوم و كنسانتره كردن آن ( بندهاي 31 ـ 28 )

در ابتدا بايستي به اين نكته توجه شود كه گرچه ايران طبق موافقتنامه همه جانبه پادمان (INFCIRC/214 ) تعهدي براي مطلع كردن آژانس از معادن اورانيوم ندارد ، اما در طول 25 سال گذشته اطلاعات جامعي را در مورد معادن اورانيوم از جمله معدن گچين در بندرعباس ارائه داده است كه در كتاب منتشر شده از سوي آژانس با عنوان " منابع اورانيوم، توليد و تقاضا، معروف به كتاب قرمز " منتشر شده است .

در جريان بازديد رئيس بخش عمليات B آژانس از معدن اورانيوم و كارخانه كنسانتره در بندر عباس ، رئيس تيم اسكورت ملي به ايشان يادآور شد كه بعد از اينكه ايران تصميم گرفت داوطلبانه پروتكل اضافي را قبل از تصويب آن در مجلس اجرا نمايد، ايران اظهار نامه هاي مربوط را تكميل كرده كه قبلا به آژانس تسليم شده است . طبق بند الف (‌شق V ) ماده 2 پروتكل اضافي " ايران بايستي اظهار نامه اي را حاوي اطلاعات در خصوص مكان ،‌ وضعيت عملياتي و برآورد ظرفيت سالانه توليد از معادن اورانيوم و كارخانجات كنسانتره اورانيوم و كارخانجات كنسانتره توريوم و نيز توليد سالانه فعلي اين معادن و كارخانجات كنسانتره در ايران ارائه نمايد . ايران طبق درخواست آژانس بايستي توليد جاري سالانه هر يك از معادن و كارخانه كنسانتره را ارائه دهـد . محتـواي اين اطلاعات شامل حسابرسي تفصيلي از مواد هسته اي نمي شود . "

رئيس بخش عمليات B اداره پادمان آژانس از ايران خواست كه در چارچوب روحيه همكاري و شفافيت اطلاعات ذيل را به آژانس ارائه دهد :

1 ـ نقشه هاي طراحي.

2 ـ دانش فني استخراج اورانيوم كه از سوي سازمان انرژي اتمي ايران در اختيار شركت كيميا معدن قرار گرفته است .

3 ـ قرارداد ميان سازمان انرژي اتمي ايران و شركت كيميا معدن.

با اين درك كه اين همكاري به صورت شفاف صورت مي گيرد و اين تصور كه اين اطلاعات تنها اطلاعات تكميلي مورد نياز آژانس مي باشد ، ايران اطلاعات درخواست شده را همراه با اسناد حجيم آن ارائه نمود . اما متعاقب آن آژانس بار ديگر اطلاعات بيشتري را در مورد اسناد اصلي زير خواستار شد :

1 ـ قرارداد ميان سازمان انرژي اتمي ايران و كيميا معدن براي پروژه آسياب گچين .

2 ـ مهندسي طراحي ، اولين الي آخرين نسخه ها ( كه براي ساخت و ساز مورد تصويب قرار گرفت ) براي احداث ساختمانهاي اداري و ساختمان پردازش شيميايي و ساختمانهاي پردازش سنگ معدن اورانيوم .

3 ـ مهنـدسي طراحي ، اولين الي آخرين نسخه ها ( كه براي ساخت و ساز تصويب شد ) براي اقلام عمده در تجهيز روند پردازش شيميايي مثل مخازن شستشوي براي تصفيه ، ستون استخراج ، تجهيزات مربوط به تبخير و انبساط و ايستگاه خرد كردن و سائيدن U308

4 ـ دستور خريد اقلام عمده تجهيزات پردازش شيميايي كه در بند 3 فوق ذكر شد .

5 ـ دستور خريد اقلام عمده تجهيزات مربوط به پردازش سنگ معدن اورانيوم ( مسير آسياب ) و مسير آسياب جديد .

همچنين توضيح داده شد كه طبق قرارداد ، شركت كيميا معدن تنها متعهد است كه متن نهايي اسناد و طراحي ها را به سازمان انرژي اتمي ارائه دهد و اينكار قبلا انجام شده و سند نهايي از سوي اين شركت به سازمان تسليم شده است . شركت الزامي براي ارائه اسناد ابتدايي و موقتي ندارد . در عين حال كيميا معدن به صورت غير رسمي برخي اسناد مربوط به اين پروژه از جمله اولين نسخه هاي اسناد اين پروژه و اولين نسخه هاي طراحي را بعد از انحلال شركت به سازمان انرژي اتمي ارائه داد ( كه متعاقباً به بازرسان آژانس ارائه شد )

طراحي هاي مهندسي به نشست ماه اوت 2005 ارائه گرديد . در اين طراحي ها مخفف اسامي افرادي كه در طراحي نقشه ها و يا كنترل و تصويب آن نقش داشتند و نيز اشاراتي كه به شماره پروژه و اسامي كاركنان شركت ( شركتهاي فرعي و طرف قرارداد شركت كيميا معدن ) كه اين طراحي ها را آماده كرده بودند از طرف اين شركت خصوصي با ماژيك سياه در دو سوي كاغذهاي ارائه شده پوشانده شده و به بازرسان گفته شده كه پوشاندن اسامي براي حفاظت از اسرار تجاري مربوط به يك شركت خصوصي بوده است . آژانس در گزارش بازرسي خود نتيجه گيري كرد كه از اطلاعات باقي مانده موجود براي آژانس در خصوص اين اسناد هيچ سر نخي كه بتوان نتيجه گيري كرد كه اسناد مذكور اسناد اصلي نمي باشند بدست نمي آيد .

بعد از بررسي اسناد خريد تكميلي كه به بازرسان ارائه شد آنها نتيجه گيري كردند " روشن است كه كار اولين مدار آسياب اورانيوم بسيار گسترده بوده است و در يك دوره زماني كوتاه برقرار شده است ." بنابراين اظهارات ايران مبني بر اينكه اينكار در يك دوره كوتاه صورت گرفته مورد تائيد آژانس قرار گرفت .

گرچه ايران به طور فعال اسناد اصلي متعددي را در زمينه دانش فني ، طراحي و حتي اسناد خريدي كه مربوط به ماموريت فني بازرسان نبوده را ارائه كرد اما ايران نگراني جدي خود را از اين مطلب بيان داشت كه اين درخواستها وراي پروتكل اضافي است و رويه جديدي را بنا مي نهد كه تاثير منفي بر تصميمات ديگر كشورها كه در حال بررسي و يا تصويب پروتكل اضافي هستند مي گذارد .

بازرسي از پايگاههاي نظامي :



در شرف تشكيل اجلاس شوراي حكام ، بر حجم تبليغات سياسي آمريكا عليه ايران از طريق طرح ادعاهاي بي اساس افزوده شده است . اين نكته تا حدودي موجب دلسردي است كه همكاري فعالانه ايران در اعطاي دسترسي فوري به پايگاههاي نظامي كه ارتباط مستقيم با امنيت ملي دارد ، آنطور كه بايد و شايد در گزارشات به شوراي حكام لحاظ نشده است . حقيقت اين است كه در مواردي كه بازرسيهاي آژانس پوچ بودن اين ادعاها را ثابت كرده است به نحو صحيح به مديركل و نيز براي عموم گزارش نشده است. بنابراين ضروري است كه هر چه سريعتر مقررات قانوني توسط آژانس به تصويب برسد كه مانع از طرح و تكرار ادعاهاي بي اساس توسط يك كشور عضو عليه ديگران شود تا تحقق يافتن اين امر آژانس بايستي دقت لازم را در مورد عواقب تداوم چنين روندي به كار بندد . ذيلا به اختصار به بررسي سه مورد ادعاهاي بي اساس در مورد كلاهدوز ، لويزان شيان و پارچين پرداخته مي شود :

در بند 49 مديركل گزارش كرده است كه حيطه اختيارات قانوني آژانس براي راستي آزمايي فعاليتهاي اتمي مربوط به سلاحهاي هسته اي محدود است . در عين حال ، آژانس همچنان خواستار همكاري ايران است كه موارد مطروحه در گزارشات و موضوعات مربوط به تجهيزات ، مواد و فعاليتهايي كه در حيطه امور نظامي متعارف و حيطه غير نظامي و نيز حيطه هسته اي نظامي كاربرد دارد پيگيري شود . ايران به عنوان يك اقدام شفاف سازي به آژانس اجازه داد كه از پايگاههاي مرتبط با فعاليتهاي دفاعي يعني كلاهدوز، لويزان و پارچين بازديد نمايد . در حالي كه آژانس هيچ فعاليت هسته اي مرتبط در كلاهدوز نيافت . هنوز هم در حال ارزيابي اطلاعات است و ( منتظر دريافت اطلاعات تكميلي ) در خصوص پايگاه لويزان مي باشد . آژانس هنوز منتظر است كه بازديد مجدد از پايگاه پارچين را بيابد . "

1 ـ نظرات عمومي :

الف) در صورتي كه دبيرخانه در صدد كسب اختيارات قانوني بيشتري ، فراتر از اساسنامه آژانس ، موافقتنامه جامع پادمان ( INFCIRC/153 ) و پروتكل اضافي (INFCIRC/540 ) است نبايستي اين موضوع را به هنگام بررسي موضوع ايران مطرح كند . بايستي اين موضوع را مد نظر داشت كه بسياري از كشورهاي عضو از قبل نگراني جدي خود را نسبت به افزايش چارچوبهاي حقوقي و اختيارات فعلي در مقطع حاضر كه هنوز بسياري از كشورهاي عضو در حال بررسي جهت امضاء يا تصويب پروتكل اضافي هستند ، ابراز داشته اند و اظهاراتي كه حاكي از ضعف ، نقص يا كمبود در پروتكل اضافي باشد مي تواند جامعيت اين پروتكل را زير سوال برده و آينده آنرا دچار مخاطره كند .

ب) به رغم تبليغات سنگين و نيات سياسي عليه ايران ، آژانس نتوانسته است حقايق مربوط به همكاري كامل ايران در اعطاي دسترسي به پايگاههاي نظامي ، نمونه برداري ها و نتايج يافته هايش را به طور شايسته و بايسته ، منصفانه و زمان مناسب به جامعه بين الملل منعكس نمايد .

ج) اين نگراني جدي است كه دبيرخانه يك موضوع جديدي را يعني "تجهيزات و مواد با كاربرد دوگانه " را مطرح مي سازد . اين عبارت در ابزارهاي حقوقي الزام آور آژانس مثلا موافقتنامه هاي پادمان ، شناسايي يا تعريف نشده است . بازكردن حيطه تعدادي از اقلام كه كاربردهاي متعدد در پزشكي ، كشاورزي و صنعت دارد يك خطر بزرگ براي اعتبار و كارايي و اختيارات آژانس است . كشورهاي عضو نگراني جدي در مورد رويه هاي جديد بويژه چنانچه اين رويه ها وراي اصطلاحات و اشارات تعريف شده و قابل قبول پادمانهاي آژانس باشد ، دارند . دبيرخانه از ويژگيهاي استفاده دو گانه از تجهيزات كه از سوي گروه تامين كنندگان هسته اي ( NSG ) عنوان شده را در بازديدهاي خود از پايگاه لويزان و پارچين بكار برد به گونه اي كه گويي توصيه هاي NSG از نظر حقوقي براي كشورهاي عضو الزام آور است .

2 ـ نظريات خاص و مشخص :

در خصوص پايگاه كلاهدوز آژانس نظر خود را تنها محدود به عبارت زير نمود .

بايد توجه داشت كه در خلال بازديد از كلاهدوز ، بازرسان ، بر اساس منبع اطلاعاتي آشكار ، درخواست نمودند ،‌در همان محل ، همچنين از سايت نظامي ديگري در نزديكي كلاهدوز ، به نام شهيد كاظمي بازرسي نمايند ، به نشانه همكاري و شفافيت، ايران بسرعت ( ظرف 15 دقيقه ) امكان دسترسي به اين سايت را فراهم نمود. همچنين يادآوري مي گردد كه در خلال همين بازديد ، آژانس درخواست ديگري را براي دسترسي به محلي كه به نظر آژانس يك سايت نظامي بود بعمل آورد . اين درخواست نيز برآورده گرديد بعدا ملاحظه شد كه محل مذكور يك انبار دارويي مي باشد و نه آنگونه كه منابع آشكار ادعا كرده بودند كه يك سايت نظامي است . اين همكاريهاي فعالانه مهم ايران هرگز در گزارشهاي ارائه شده به هئيت حاكمه منعكس نگرديد .

ب) در ارتباط با سايت لويزان ـ شيان بعد از شماري از ملاقتها ، به بررسي سوابق ، بازرسيها، ‌نمونه برداري و مصاحبه ها آژانس در پاراگراف 37 اطلاع مي دهد كه از اكتبر سال 2003 ايران بر اساس درخواست بعمل آمده و بعنوان يك اقدام شفاف ساز، امكان دسترسي آژانس به اطلاعات و اماكن اضافي معيني را كه خارج از موافقتنامه پادمان و پروتكل اضافي است فراهم نمود . گرچه دبيركل نسبتا گزارش نمود كه اين بازديدها و بازرسيها در جوي از شفافيت سازي و همكاري و نه اجباري بعمل آمدند . اما حقيقت مورد تاكيد قرار نگرفت كه نتايج نمونه برداري و تحقيقات حاكي از يافت نشانه اي برخلاف اظهارات ايران نبوده و لذا ادعاهاي بعمل آمده بي اساس مي باشند .

دبيركل در پاراگراف 39 گزارش، اطلاع داد كه به نظر مي رسد اطلاعات ارائه شده توسط ايران با توضيحات داده شده در مورد تخريب ساختمانهاي موجود در منطقه لويزان ـ شيان مطابقت دارد .

ج ) در ارتباط با پارچين ، آژانس مطلع گرديد كه اين سايت بعنوان يك سايت نظامي متعارف كاملا شناخته شده بوده و در آن هيچگونه فعاليتي كه قابل اظهار به آژانس باشد وجود ندارد ، اما بعنوان يك عمل شفاف سازي و به منظور رفع هر گونه ابهام و اثبات اينكه ادعاها بي اساس مي باشند ،از بازرسان آژانس مشروط به اينكه ملاحظات امنيتي ايران را رعايت نمايند استقبال مي شود . متن اين مباحثات و تصميمات اكنون به منظور ارائه تصويري روشن از تحولات منعكس مي گردد .

در خلال اين ملاقات ، هئيت ايراني اعلام نمود :

-جمهوري اسلامي ايران مصمم است نگرانيهاي جامعه بين الملل را با اجراي موافقتنامه پادمان و پروتكل اضافي رعايت نمايد . البته ايران از ادامه ادعاهاي بي اساس كشوري معين و گروه تروريستي شناخته شده و درخواستهاي آژانس براي بازديد كه بر اساس اين ادعاها است نگران مي باشد .

-ايران به آژانس اطمينان مي دهد كه مجتمع پارچين يك سايت هسته‌اي نبوده و هيچگونه فعاليتي كه براساس موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقي قابل اعلام باشد، در آن بعمل نمي آيد.

-جمهوري اسلامي ايران بر اين اعتقاد است كه درخواستهاي مكرر آژانس براي بازديد براساس چنين ادعاهايي، همانگونه كه در بازديدها و بازرسيهاي قبلي ثابت گرديد، بي اساس بوده و اعتبار و شهرت آژانس را بخطر مي اندازد.

با توجه به نگرانيهاي فوق و رعايت نكات ذيل توسط آژانس، ايران با دسترسي آژانس به سايت پارچين موافقت نمود :

الف) درخواست آژانس، تا جائيكه به طول و عرض و مشخصات جغرافيايي محل مربوط مي شود، بايد به اندازه كافي مشخص باشد.

ب) آژانس محلي را با بالاترين اولويت در مجتمع انتخاب خواهند نمود.

پ) بازرسان آژانس مقررات امنيتي وزارت دفاع را بطور كامل در خلال بازديد رعايت خواهند نمود.

ت) آژانس از انتشار اطلاعات بدست آمده در خلال بازديد از اين سايت (چه شفاهي و چه كتبي)، با توجه به ماهيت محرمانه بودن اينچنين اطلاعاتي، اجتناب خواهد نمود.

ث) با توجه به تاثيرات منفي احتمالي در افكار عمومي ايران و در نتيجه بر همكاري آينده، آژانس قبل از انجام بازديد، اين موضوع را به اطلاع عموم نخواهد رساند.

ج) پس از بازديد و اثبات كذب بودن (ادعاها) و فقدان مدرك مبني بر انحراف براي اهداف ممنوعه، آژانس، رسماً ، ماهيت بي پايه و اساس ادعاها به اطلاع جامعه بين الملل خواهد رساند.

چ) با توجه به تاثيرات منفي چنين ادعاهاي بي پايه ادامه دار و بازديدهاي آژانس، انتظار مي رود كه چنين روندي ادامه نيابد.

ح) هرگونه درخواستي در آينده، براي روشن سازي يا دسترسي، بر طبق موافقتنامه پادمان ايران و پروتكل الحاقي خواهد بود.

در همين ملاقات، آژانس منطقه اي را كه داراي بالاترين اولويت مي باشد انتخاب نمود. مديركل نيز اين توافق را تاييد نمود. البته وي درخواست نمود، در صورت امكان، منطقه ديگري نيز مورد بازديد قرار گيرد، اما تاكيد گرديد كه اين درخواست شرطي براي توافق بعمل آمده نمي باشد. قبل از حركت بازرسان به سوي اين سايت، مقامات ايراني فرصت ديگري براي آژانس داد تا در صورت علاقه منطقه ديگري را بجاي آن انتخاب نمايد.

بازرسان اطلاع دادند كه آنها كماكان مايلند منطقه تعيين شده در ملاقات وين را بازرسي نمايند. اين بازرسي همانگونه كه در گزارش مديركل تاييد شده است با همكاري كامل وزارت دفاع بعمل آمد. در پاراگراف 41 گزارش سپتامبر 2005 (GOV/2005/67) مديركل همچنين گزارش داد : " آژانس دسترسي آزادانه به آن ساختمانها و اطراف آن داشت و اجازه داشت نمونه هاي محيطي بگيرد كه نتيجه آن حاكي از عدم وجود هرگونه ماده هسته‌اي يا تجهيزات يا موادي مرتبط كه مصرف دوگانه داشته باشد، بود". بنابراين درخواست جديد براي بازديد از پارچين، خلاف موافقتنامه اي بود كه در بالاترين سطح در وين حاصل شد و متعاقب آن بازرسي به شيوه اي بسيار رضايت بخش همانگونه كه قبلاً در گزارش آژانس نيز مطرح شد انجام گرديد.

پروژه تحقيقات پلوتونيوم ( بندهاي 8 و 24 مندرج در سند GOV/2005/67)

عبارتهاي " اطلاعات جديد " در بند 8 ، و " يافته پيشين آژانس مبني بر اينكه زمان توليد محلولهاي پلوتونيوم در شيشه ها به نظر كمتر از 12 الي 16 سال مي باشد" واين كه گفته شده است پلوتونيوم بعد از سال 1993 جدا سازي شده "درست نمي باشد " ايران اين اختلاف فني در مورد " زمان توليد " پلوتونيوم را در بيانيه خود به شوراي حكام در ژوئن 2005 روشن ساخت و بدين ترتيب ابهامي كه قبلا در اين زمينه وجود داشت مرتفع گرديد ( به ضميمه 3 اين سند رجوع شود )

از آژانس انتظار مي رود كه به جاي ارائه اطلاعات فني كوچك و نسبي كه مي تواند خواننده غير فني را دچار اشتباه سازد ، تصور كاملي از اين موضع ارائه دهد . به عنوان مثال اين عبارت در بند 24 كه مي گويد " تعداد كل مواد موجود در اين محفظه بيشتر از آنچه اعلام شده بوده است " ممكن است سوء برداشت ايجاد كند زيرا كه آژانس از اين حقيقت آگاه است كه تعداد كل مربوط به بسته ها بوده است و نه لزوما تعداد محفظه ها . در اينجا موضوع ميزان مواد هسته اي پرتو افشاني شده مطرح است و نه ظروفي كه بايستي به عنوان زباله كنار گذاشته شود ! همچنين بايد يادآور شد كه خود ايران پيشنهاد داد كه از مواد زباله اي پرتو داده شده نمونه برداري شود. زيرا اين مواد بازفرآوري نشده بودند و بدين ترتيب تاريخ پرتو افشاني و جدا سازي را مي شد مشخص نمود .

غني سازي سانتريفيوژ ( 1 - p و 2 - p ) :

بعد از دو سال بحث و گفتگو مشترك ميان ايران و آژانس و انجام بازديدهاي متعدد و مصاحبه با كارشناسان، ‌مقامات ذيربط در اين پروژه ، نمونه برداريهاي محيطي كه به حل و فصل موضوع كليدي مربوط به آلودگي مواد اورانيوم با غناي بالا و اورانيو.م با غناي پايين، منجر شد ، آژانس به نقطه أي رسيد كه مي توانست به صداقت كامل بودن و صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ايران در زمينه برنامه هاي غني سازي را اعلام كند. اما تا اين زمان ايران از چنين اعلامي به خاطر فشارهاي سياسي برخي كشورهاي غربي خودداري كرده است. اين كشورها اين موضوع را با فعاليتهاي فوق العاده غيرفني و بررسيهاي اطلاعاتي به اصطلاح شبكه هسته‌اي گره زده اند. بازرسان آژانس با سابقه علمي و هسته‌اي صرفاً به فعاليتهاي امنيتي اطلاعاتي مي پردازند كه مستلزم همكاري نزديك با آژانس هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي است. در عين حال دبيرخانه ادعا مي كند كه تصميمات شوراي اجرايي را اجرا مي كند. بنابراين ضرورت فوري دارد كه يك سازوكار قانوني بوجود آيد كه وظيفه آن ارائه مشورتهاي حقوقي به كشورهاي عضو شوراي حكام قبل از تصويب هر تصميم يا قطعنامه است تا اينكه تعليق تصميمات و قطعنامه هاي شورا با اساسنامه آژانس تضمين شود. اين فعاليتها مطمئناً خارج از وظايف اساسنامه اي آژانس است. بيشتر موضوعات مربوط به P2 , P1 كه هنوز آژانس آنها را معوق در نظر مي گيرد، اطلاعات مربوط به معامله انجام شده با دلالان است. آژانس اصرار دارد اطلاعاتي را در مورد تاريخ و مكان ملاقات با دلالان و ريز صورت مذاكرات انجام شده در اين ملاقات ها و فهرست افراد شركت كننده در ملاقاتها، شغل و آدرس اين افراد، گذرنامه اصلي خدمت يا شخصي كارشناسان ايراني، ميزان پول پرداخت شده و غيره را دريافت دارد. اين در حالي است كه در مواردي كه نام تامين كنندگان در بازرسيها مشخص شده بود بعدها از دريافت مجوزهاي صادراتي محروم شدند (ايران در جريان بازرسي نام اين افراد يا شركتها را مخفي نگاه نداشته بود) يا اينكه برخي از دانشمندان ايراني كه علاقمند به شركت در كنفرانسهاي بين المللي يا سفرهاي شخصي بودند متاسفانه از دريافت رواديد محروم ماندند.

بدون شك هيچ كشور عضوي نمي تواند تصور اين را بكند يا به بازرسان آژانس اجازه دهد كه به خط قرمزهاي امنيت ملي و مسائل خصوصي اتباع اش وارد شوند.

خلاصه :



با عنايت به اينكه :

-بعد از 1300 نفر ـ‌ روز بازديد منسجم و فعال از ايران ،

-اجراي كامل پروتكل اضافي ، از جمله انجام بيش از 20 بازديد تكميلي كه برخي از آنها تنها 2 ساعت يا كمتر از دو ساعت اطلاع قبلي در دو سال گذشته صورت گرفته است ،

-آژانس تائيد دارد كه آژانس هيچ مدركي دال بر اينكه مواد و فعاليتهاي هسته اي ايران به اهداف ممنوعه منحرف شده است ندارد ،

-از همه مواد هسته اي صورت برداري شده است ،

-ايران تصميم گرفته يك اقدام فعالانه عمده ديگر يعني تعليق داوطلبانه فعاليتهاي غني سازي خود را انجام داده تا به آژانس اين فرصت داده شود تحليل هاي فني خود را از نمونه برداري ها انجام دهد ،

-آژانس همان گونه كه توسط مديركل گزارش شده است (سند شماره GOV/2005/67) تائيد دارد كه منشاء آلودگي اورانيوم با غناي بالا خارج از ايران بوده است . ثابت شده است كه ذرات اورانيوم غني شده در نتيجه غني سازي در ايران نبوده است ،

-ايران موافقتنامه جامع پادمان را اجرا مي كند و داوطلبانه پروتكل اضافي را اجرا مي نمايد به گونه اي كه آنرا تصويب كرده است ،

-تاريخ تلخ گذشته در مورد انحصار طلبي ، تحريمها و نيز نقصان ابراز بين المللي الزام آور براي تضمين تامين هسته اي ،

-همان گونه كه در بيانيه هاي گروه غير متعهد ها و قطعنامه ها و حتي قطعنامه اخير اجلاس فوق العاده شوراي حكام آمده است ، تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي داوطلبـانه و غيـر الـزام آور از نظـر حقـوقي بـوده و يك اقدام اعتماد سازي به شمار مي رود ،

-وجود سازكارهاي كاملا توجيه پذير و قابل اتكا از نظر فني و پيچيدگي تجهيزات نظارتي در اداره پادمان هاي آژانس، مي تواند فعاليتهاي اعلام شده غني سازي و سطوح غني سازي را راستي آزمايي نموده و تضمين دهد كه اينگونه فعاليتها صرفا براي اهداف صلح آميز است ،

-جمهوري اسلامي ايران در مناسبتهاي مختلف اعلام داشته است كه از هيچ تلاشي براي اطمينان دادن به جامعه بين المللي در مورد صرفا صلح آميز بودن فعاليتهايش دريغ نمي كند ،

-هيچ دليلي براي ايران وجود ندارد كه تعليق داوطلبانه و كسالت آور تبديل اورانيوم (UCF ) و غني سازي را ادامه دهد چراكه همچنان از حق انكار ناپذير خود در زمينه چرخه سوخت هسته اي محروم مي ماند در حالي كه هدف از آن توليد سوخت لازم براي راكتورهاي تحقيقاتي و تاسيسات توليد انرژي هسته اي است.

نتيجه گيري :



بر اساس حقايق و اسنادي كه در اين مقاله به آن اشاره شده است ، كشورهاي عضو آژانس بين المللي اتمي، بايستي روند تدريجي و سازنده را در چارچوب آژانس تسهيل نمايند و بدين ترتيب تضمين بيشتري در مورد چند جانبه گرايي و ديپلماسي چند جانبه داده شود. در عين حال كشورهاي عضو بايد مانع از آن شوند كه يك كشور خاص كه در مناسبت هاي ديگر سياست يكجانبه اي را در تعارض با حقوق بين الملل اجرا كرده است و نگراني جدي امنيتي جامعه بين المللي را به بهانه هاي واهي وجود سلاحهاي كشتار جمعي ناديده گرفته است ، دستاوردهاي آژانس را كه تاكنون حاصل شده را به گروگان بگيرد و روند بررسي پرونده ايران را به خارج از آژانس منحرف سازد و در جهت رويارويي فشار آورد كه مطمئناً مي تواند امنيت منطقه اي و جهاني را به مخاطره اندازد .

جمهوري اسلامي ايران بار ديگر تعهد كامل خود را نسبت به اصول خلع سلاح هسته اي و عدم اشاعه ابراز مي دارد و اعلام مي دارد كه تسليحات هسته اي جايي در دكترين دفاعي ايران ندارد . جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد كه مصمم است به همكاري كامل خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي و اجراي تعهداتش طبق پادمان آژانس ادامه دهد بشرط آن كه از حق انكار ناپذير خود در استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته اي از جمله چرخه سوخت هسته اي كه در اساسنامه آژانس و در پيمان عدم اشاعه تصريح شده است محروم نشود.

بقيه اين گزارش اسناد و ضميمه‌هايي است كه به اين گزارش پيوست شده است.