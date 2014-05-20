وضعیت بهداشتی استان گلستان مناسب نیست

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نشستی که اخیرا معاون تحقیقات و پژوهش وزارت بهداشت در جلسه ای گزارش داد استان گلستان وضعیت خوبی به لحاظ بهداشتی ندارد , حتی در ابتلا به برخی امراض رتبه اول را ر کشور دارد.

وی ادامه داد: قرار شده به صورت پایلوت در استان روی این موضوع بررسی شود تحقیقات عمده تر مربوطه به آندسته از بیماری هایی است که با رعایت بهداشت به راحتی درمان و کنترل می شود.

امامی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی امر باید حساسیت و جدیت بیشتری به خرج دهد؛ در بحث بیماریهایی که اعلام شده سلامت مردم استان را تهدید می کند، دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی این بخش باید خیلی جدی وارد شده و برای رفع این مشکل بکوشد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی از نبود شرایط مناسب بهداشتی در برخی مناطق استان ابراز ناخرسندی کرد و افزود: شرایط فعلی وضعیت مناسبی نیست و به طور قطع این موضوع را از طریق مراکز بهداشتی پیگیری خواهم کرد داد تا از وضعیتی که روز به روز سلامت شهروندان را در شهر و روستا تهدید می کند، مردم رهایی یابند.