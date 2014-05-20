مولفه‌ های جامعه‌ پذیری زندانیان در بین مردم تعمیق شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح سه شنبه در جمع اعضاء انجمن حمایت زندانیان گفت: باید سعی شود زمانی که فردی در زندان به سر می برد و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است رفتارها به گونه ای باشد که آن فرد در راستای اصلاح خود برآید.

دادستان عمومی کرمان اذعان داشت: باید آسیب های خانواده های زندانیان به حداقل ممکن رسیده و به گونه رفتار شود که زندانی و یا خانواده آن فرد دچار آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نشوند چرا این امر نه تنها باعث اصلاح فرد زندانی نمی شود بلکه انگیزه انتقام جویی را تقویت برمی انگیزد.

وی بر لزوم کمک به خانواده های زندانیان تاکید و تصریح کرد: یکی از نهادهای تاثیرگذار در این امر انجمن حمایت از زندانیان است که اقدامات خوبی را در این زمینه به انجام رسانده است.

این مسئول قضائی به نقش انجمن حمایت از زندانیان در نهادینه شدن مولفه های جامعه پذیری زندانیان اشاره کرد و افزود: انجام فعالیت های اقتصادی درآمدزا، جذب کمک های خیرین و توزیع آبرومندانه آنها بین خانواده های مددجویان زندانیان از دیگر فعالیت این انجمن به شمار می رود.

موحد بر لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص جرائم تاکید کرد و گفت: اکثر جرم هایی که رخ می دهد بر اثر ناآگاهی افراد است.