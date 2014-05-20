وادادگی دولت در مسائل فرهنگی / رئیس جمهور به محاکم قضایی سر زده است؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نصر الله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود از اظهارنظر اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه ماهواره هیچ تاثیری در فرهنگ و ایمان مردم نداشته است انتقاد کرد و گفت: آقای رئیس جمهور آیا تا به حال سری به محاکم قضایی زده اید که ببینید ماهواره ها و شبکه های اجتماعی چه بلایی بر سر جوانان و خانواده ها آورده اند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیا وظیفه دولت فقط توسعه کابل های نوری است که فعالیت شبکه های ضد انقلاب بیشتر شود، در خصوص راه اندازی شبکه ملی وعده سال 94 را می دهید اما برای افزایش پهنای باند اینترنت روزانه تلاش می کنید، آیا این کار جز نوکری اجانب است؟ پیوست اقتصادی افزایش باند چیست؟

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت در مسائل فرهنگی دچار وادادگی شده و خانواده جهانی غرب که مورد نظر آمریکاست را پذیرفته است.

وی با اشاره به مجوز وزارت ارتباطات به شرکت سامسونگ برای تولید محتوا گفت: وزارت ارتباطات حق ندارد وارد محتوا شود لذا دادن مجوز برای ورود شرکت سامسونگ به تولید محتوای فرهنگی غیرقانونی است.

پژمان فر با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص رفع فیلتر واتس آپ گفت: اطلاعات واتس آپ در اختیار فیس بوک که وابسته به سازمان سیا است قرار می گیرد وتا امروز قانونی در خصوص رفع فیلتر آنها به تصویب نرسیده است و وزارت ارتباطات نیز مسئول قانونگذاری در این خصوص نیست. تا زمانی که قانون تغییر نکرده همه باید آن را رعایت کنند و بهانه هایی مانند اینکه چندین میلیون نفر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند بهانه های غیرقابل قبول برای عبور از قانون است.