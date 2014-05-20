محمدرضا قلی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس، 150 بسته صنایع دستی در سطح شهرستانهای استان بین زنان عشایر توزیع می‌شود.

وی ارزش ریالی این تعداد بسته صنایع دستی را یک میلیارد ریال عنوان و اظهار داشت: این بسته‌ها از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان تامین شده است.

قلی پور گفت : تا کنون 22 بسته صنایع دستی به زنان عشایر آشخانه اهداء شده و مابقی آن نیز در سطح شهرستانهای استان میان زنان عشایر توزیع خواهد شد.

رئيس اداره امور بهسازي و توليد اداره كل عشاير خراسان شمالي، هدف از توزيع اين بسته‌ها را توانمندسازي صنايع دستي "داری" و غير"داری" و كمك به شركت تعاوني زنان عشاير خراسان شمالي عنوان كرد.

به گفته اين مسئول بسته هاي صنايع دستي استان شامل یک دستگاه دارقالی، نخ، شانه، قيچي و... است.

وي توزيع صنايع دستي ميان زنان عشاير استان را جهت تحقق بخشي به صنايع و اقتصاد زنان عشاير موثر دانست.

اين مقام مسئول در اداره كل عشاير خراسان شمالي با بيان اينكه عشاير استان در دامپروري، توليد گوشت، لبنيات و ... در استان نقش به سزايي ايفا مي كنند، گفت: در حال حاضر اين قشر در توليد صنايع دستي نيز فعال بوده و 35 درصد صنايع دستي خراسان شمالي توسط آنان توليد مي شود.

رئيس اداره امور بهسازي و توليد اداره كل عشاير خراسان شمالي تاكيد كرد: اگر به صنايع دستي عشاير توجه ويژه ای صورت گیرد، به طور حتم به اقتصاد استان و اقتصاد خانواده های عشایری كمك خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالي با 867 هزار نفر جمعیت داراي پنج هزار خانوار عشاير است كه در قالب دو ايل و 38 طايفه با شيوه هاي كوچرو و ثابت در استان زندگی مي‌كنند.