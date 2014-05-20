فریدون عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: در موارد سوختگی حاد که دیگر اتوگراف برای بیمار پاسخ ندهد و جان بیمار در خطر باشد از پیوند پوست از زنده به زنده استفاده می‌شود.

وی بیان داشت: در این مواقع از پوست افراد خانواده یا افرادی که نسبت نزدیکی با فرد سوخته شده دارند، در صورت نیاز و با رضایت کامل فرد استفاده می‌شود که چندین مورد این پیوندها را در اصفهان داشتیم.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی استان اصفهان تصریح کرد: در استان از چند سال پیش بدنبال پیوند پوست از جسد به فرد سوخته حاد مزمن هستیم که تاکنون زمینه این نوع پیوند در اصفهان فراهم نشده است.

وی با بیان اینکه امکان برداشت پوست از جسد بین 12 تا 18 ساعت پس از انتقال جسد به سردخانه در دمای خاص ممکن است، اضافه کرد: پس از برداشت پوست لازم است آن را در بانک پوست ذخیره که تا 5 سال امکان ذخیره‌سازی آن وجود دارد.

عابدینی گفت: از آنجائیکه به هنگام برداشت کلیه یا کبد از جسد محل برداشت را دوخته اما برای برداشت پوست از جسد چون محل برداشت زخم می شود کمتر خانواده ای زیر بار این عمل می رود.

رئبس بیمارستان سوانح سوختگی استان اصفهان افزود: در حال حاضر مشهد و شیراز در امر پیوند پوست از جسد نسبت به اصفهان پیشتازند و هنوز در این استان اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور بانک ذخیر پوست نداریم چراکه هزینه راه‌اندازی این بانک بسیار گران است ، ادامه داد: هنوز در اصفهان فرهنگ‌سازی در خصوص پیوند پوست از جسد انجام نگرفته است.

عابدینی گفت: در صورتی که جسد هیچ نوع بیماری مسری نداشته و پوست عفونی نباشد امکان پیوند وجود دارد.

وی اظهارداشت: بیشتر بیماران سوختگی حاد مزمن تا 60 درصد موارد فوت می‌کنند و امکان زنده ماندن برای آنها نیست.

عابدینی در پایان بیان کرد: استفاده از سلول های بنیادی برای درمان سوختگی ها در اصفهان هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد.