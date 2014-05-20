تعامل اقوام و ملل مختلف نشانگر نیاز به اغنای فرهنگی در دهکده جهانی و ارائه رویکردی نوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خلیلی در دومین روز سفر خود به شهر فوجو چین در همایش راه ابریشم دریایی به عنوان تنها شهردار شرکت کننده از ایران طی سخنانی با اشاره به نقش ارتباطات در حیات و بقای جوامع ، رشد و پیشرفت هر جامعه را در گرو ارتباط درون و برون مرزی دانست و افزود: در تمدن باستانی جهان جاده ابریشم با قدمتی دو هزارساله، پل ارتباط این سرزمین و کشورهای مختلف در اروپا، آسیا و آفریقا بوده و با نقش آفرینی در تبادل فرهنگی و تجاری جهان در روند پیشرفت تمدن نیز سهم به سزایی داشته است.

وی همچنین با بیان نقش ایران در مسیر جاده ابریشم، موقعیت شهر رشت را به عنوان مرکز اصلی تولید نوغان و ابریشم اظهارداشت: شهر رشت در اعصار تاریخی مختلف تولید کننده هشتاد درصد ابریشم ایران بوده است.



خلیلی در ادامه با تشریح شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و ظرفیت های طبیعی و نیروی انسانی شهر رشت بار دیگر بر ضرورت تعامل و ارتباطات برون مرزی تاکید کرد و گفت: مناسبات حال حاضر جهان در عرصه ارتباطات نه تنها جوامع را از احیای تاریخ بی نیاز نمی سازد بلکه تعامل اقوام و ملل مختلف نشانگر نیاز به اغنای فرهنگی در دهکده جهانی و ارائه رویکرد نوین در روابط و مناسبات سیاسی است.

وی در ادامه ضمن مهم شمردن نقش شهرداری ها در ایجاد مولفه های زندگی شهری یادآورشد: این نهادها در تعامل و ارتباط با سایر همتایان خود می توانند با استفاده از تجربیات و توان متخصصان با رویکرد تاریخی از طریق احیا و گسترش منابع بالقوه اقتصادی و سرمایه گذاری توسعه شهری را سرعت بخشیده و توزیع عادلانه خدمات عمومی را تقویت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه این مراسم تفاهم نامه همکاری بین شهر رشت و شهر فوجو در زمینه های آموزشی، صنعتی، فرهنگی، گردشگری و غیره به امضای طرفین رسید.

