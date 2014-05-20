دستگیری 4 متخلف شکار و صید در کرمان/ تمامی مناطق کرمان براي شكارچيان غير مجاز ناامن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفرزاده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: با توجه با گشت زنی های مستمر و دقیق ماوران محیط زیست تمامی مناطق استان کرمان براي شكارچيان غير مجاز نا امن بوده و با متخلفان شكار و صيد طبق قانون برخورد می شود.

وی از تشدید برخورد با متخلفان شکار خبر داد و افزود: برخورد جدی با متخلفان باعث می شود که حیات وحش و محیط زیست از دست اندازی متخلفان در امان باشند.

جریمه هشت میلیون ریالی متخلف شکار در کهنوج

این مسئول گفت: در راستاي اجراي مقررات و قوانين شكار و صيد ماموران محیط زیست کهنوج در حین گشت و کنترل در محدوده روستای چلپای شهرستان قلعه گنج با شنیدن صدای تیراندازی از یک باغ به آن محل رفتند.

وی ادامه داد: در پی بازرسی از باغ این فرد یک عدد سلاح کلاشنیکف به همراه 20 عدد فشنگ جنگی کشف شد.

این مسئول یادآور شد: با هماهنگی مقام قضایی منزل این متخلف شکار مورد بازرسی قرار گرفت و یک قبضه اسلحه دولول و دو قطعه پرنده دراج در طبی این بازرسی کشف شد.

صفرزاه از تحویل این متخلف به مقامات قضایی خبر داد و گفت: این فرد به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال جریمه ضرر و زیان دراج محکوم شد.

وی همچنین از کشف بیش از250 قطعه ماهی از متخلفین در شهرستان رابر کرمان خبر داد و افزود: در حوزه منطقه هلیل رود سه نفر متخلف اقدام به مسموم کردن ماهی ها از طریق ریختن ماده سمی کلر و صید آنها کرده بودند که با هوشیاری ماموران محیط زیست رابر در چنگال قانون گرفتار شدند.

صفرزاده از درگیری این افراد با ماموران محیط زیست خبر داد و اذعان داشت: در این درگیری یک نفر از ماموران محیط زیست مجروح و به پزشکی قانونی ارجاع داده شد.

مدیرکل محیط زیست استان کرمان گفت: با پی گیری های صورت گرفته قاضی این پرونده برای برخورد قاطع و جدی با متخلفین قول مساعد داده است.

لزوم آموزش مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست

وی به نقش مردم در پاسداری از محیط زیست اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی و محیط زیست در واقع سرمایه ملی بوده و ارزشی بی اندازه دارند و همگی ما وظیفه حراست از آنها را به عهده داریم.

این مسئول یادآور شد: از تمامی مردم می خواهیم که در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی ماموران ما را در جریان قرار دهند.

صفرزاده گفت: افزایش آگاهی مردم و آموزش آنها در زمینه حفاظت از محیط زیست امری ضروری است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.