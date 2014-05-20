افزایش 5 درصدی نوآموزان در ناحیه 3 کرج/ به 120 کلاس درس نیازمندیم

عبدالکریم رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به مقطع ابتدایی خبر داد و اعلام کرد: ثبت نام این طرح از ابتدای خرداد ماه در چهار پایگاه سنجش و سلامت آغاز و خانواده های دارای فرزند متولد نیمه دوم 86 و نیمه اول 87 برای اطلاع از تندرستی و سلامت فرزندان خود در زمینه های بینایی، شنوایی، قد و وزن، دهان و دندان، آمادگی تحصیلی، اختلال رفتاری و گفتاری به این پایگاه ها مراجعه کنند.

وی ادامه داد: دو پایگاه سنجش آسیه و شهید نامجو در شهر کرج، پایگاه شهید گروسی در ماهدشت و پایگاه مهرالبرز در محمدشهر از اول خرداد به مدت چهار ماه با هدف شناسایی تفاوت های فردی، شناخت به موقع مشکلات و محدودیت های جسمی به کودکان و نونهالان ارائه خدمات سلامتی و تحصیلی خواهند داد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج همچنین از افزایش پنج درصدی تعداد نوآموزان در این منطقه خبر داد و گفت: سال تحصیلی گذشته هشت و هزار 66 دانش اموزان پایه اول ابتدایی در طرح سنجش پایش شدند و امسال این تعداد به هشت هزار و 603 نفر رسیده است.

رستمی تصریح کرد: با توجه به افزایش تعداد نوآموزان به خصوص در شهر کرج به تعداد و فرسودگی مدارس حداقل به 60 کلاس درس برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمندیم.

وی ادامه داد: در بخش های محمد شهر و ماهدشت نیز که تحت پوشش آموزش و پرورش ناحیه سه هستند به دلیل تراکم بالا در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم در این مناطق نیز نیازمند ساخت حداقل 60 کلاس خواهیم بود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در خصوص ثبت نام دانش آموزان نیز گفت: مقطع ابتدایی از ابتدای خرداد ماه و متوسطه اول و دوم از ابتدای تیر ماه ثبت نام خواهند شد و اولویت ثبت نام با افرادی که مدرسه در محدوده سکونت آنها قرار داشته باشد.

رستمی در پایان تاکید کرد: به غیر از هزینه بیمه و کتاب مدارس حق دریافت وجه در زمان ثبت نام را ندارند و این امر تخلف محسوب می شود.