لزوم تغییر دیدگاهها نسبت به جایگاه روابط عمومی در سازمانها/ لزوم ارتقای سطح علمی کارکنان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته ارتباطات و روابط عمومي، نشست صميمي قربانعلی سعادت استاندار آذربايجان غربي با مديران و مسئولان روابط عمومي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي دولتي عضو شوراي اداري استان برگزار شد.

در اين نشست صميمي كه مديركل دفتر استاندار آذربايجان غربي و مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري نيز در آن حضور داشتند، سه تن از مديران روابط عمومي دستگاههاي اجرايي استان به نمايندگي از ساير اعضاي حاضر در جلسه، به بيان ديدگاهها، نقطه نظرات و پيشنهادات خود در رابطه با مسائل و مشكلات حوزه روابط عمومي پرداختند.

لزوم اعتلا و ارتقاي جايگاه روابط عمومي، لزوم ارتقاي علمي و گذراندن دوره هاي تخصصي مرتبط براي كاركنان روابط عمومي، تشكيل انجمن صنفي روابط عمومي، ضرورت برنامه ريزي در روابط عمومي ها براي تحقق اهداف مورد نظر رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد و فرهنگ، لزوم تثبيت در مديريت روابط عمومي ها و بهره گيري از افراد متخصص، متعهد و توانمند در بخش روابط عمومي و توجه به مقوله پژوهش در روابط عمومي ها از جمله نكات مطرح شده توسط نمايندگان روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در اين جلسه بود.

لزوم تهيه بانك اطلاعاتي روابط عمومي هاي دستگاههاي اجرايي استان، ضرورت حمايت و توجه ويژه مديران به نقش و اهميت روابط عمومي در سازمان، بهره گيري مديران و مسئولان از نظرات و ديدگاههاي مديران روابط عمومي و بسترسازي براي فعاليت روابط عمومي ها در بحث جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در استان از ديگر نكات مطروحه اين جلسه بود كه مورد استماع مقام عالي استان قرار گرفت.

همچنين در اين جلسه بحث لزوم تغيير و اصلاح نگرش به روابط عمومي در سازمان ها، لزوم تخصيص منابع مالي مشخص به روابط عمومي ها، ضرورت توسعه تحصيلات تكميلي در روابط عمومي ها و تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي شاغل در روابط عمومي ها به پيماني و رسمي توسط نمايندگان روابط عمومي هاي استان مطرح شد.

اجراي سرود "روابط عمومي" توسط گروه سرود كانون جوانان بسيج و پخش كليپ و نماهنگ از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود.