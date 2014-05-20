الحاق محدوده کشتی سازی شهدای هفتم آذر نیروی دریایی به محدوده منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسرور افزود: طی بازدیدی در فروردین سال جاری از کشتی سازی شهدای هفتم آذر، مدیران این مرکز خواستار الحاق این مجموعه به محدوده منطقه آزاد انزلی شده بودند تا بتوانند از مزیت ها و معافیت های قانونی این منطقه برای توسعه این مجموعه استفاده کنند.

وی اظهارداشت: کارخانه کشتی سازی شهدای هفتم آذر طبق فرمان امیر دریادار سیاری فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی درفروردین ماه امسال در محدوده ناوگان شمال در حسن رود بند انزلی بطور رسمی شروع به فعالیت کرد و این مجموعه برای نخستین ‌بار در شمال و جنوب ایران، اقدام به بازسازی و نوسازی کشتی های با تناژ بالا بدون استفاده از حوض خشک توسط بالشتک‌های هوا و با تکنولوژی داخلی می کند.

مسرور گفت: با الحاق کشتی سازی شهدای هفتم آذر به محدوده منطقه آزاد انزلی، امکان بهره گیری از مزایا و معافیت های قانونی منطقه آزاد انزلی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات سنگین مورد نیاز این کارخانه فراهم شده و باتوجه به کمبود شدید فضا و زیرساخت های لازم برای تعمیرات زیرآبی و نوسازی انواع کشتی ها در ساحل دریای خزر این تحول در روند تکمیل و توسعه و ارائه خدمات به متقاضیان این صنعت دریایی موثر خواهد بود.

وی افزود: این کشتی سازی که در زمینه نوسازی انواع کشتی ها و بازسازی و تعمیرات زیرآبی به دریانوردان و مالکان کشتی ها خدمات رسانی کند، در حال حاضر آمادگی پذیرش و خدمات رسانی به چهار فروند کشتی و توان ساخت کشتی های باری، تفریحی و حتی فایبر گلاس را در ابعاد مختلف دارد.

به گزارش مهر، کشتی سازی شهدای هفتم آذر در 9 فروردین ماه امسال با عملیات خروج از دریا و (داکینگ) کشتی وفا 2 که برای نخستین بار در سواحل ایران و با روش بالشتک بیرون از آب اولین انجام گرفت به طور رسمی شروع به کار کرد. کشتی وفا 2 با طول 90 متر و عرض 13 متر و آبخور چهار و دو دهم متر با 42 سال سن، تحت پرچم ایران قابلیت حمل سه هزار تن بار را دارد.