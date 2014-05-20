جزئیات گزارش واژگونی اتوبوس شرکت واحد در اتوبان آزادگان/ سرعت بالای اتوبوس عامل اصلی حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه گزارش شورا گزارشی کارشناسی است و پیگیری های قضایی آن توسط مراجع قضایی انجام می گیرد گفت: ما جلسات طولانی و مفصلی در کمیسیون داشتیم و مصاحبه هایی را با بازماندگان این حادثه انجام شده که بیشتر آنها تاکید بر سرعت بالای راننده و بی توجهی به اعتراض مسافران داشتند.

وی ادامه داد: 19 متر کشیدگی لاستیک قبل از منطقه ای که اتوبوس واژگون شده وجود دارد و پس از واژگونی اتوبوس 30 متر کشیده شده است.

وی تاکید کرد: اتوبوس از معاینه فنی اش سه ماه گذشته بوده و کسانی که جانشان را از دست داده اند بیشتر در عقب اتوبوس بوده اند.

وی با اشاره گزارش پزشکی قانونی در خصوص فوت شدگان حادثه گفت: یک مرگ به دلیل ضربه مغزی 6 مورد آسیب بدنی به دلیل برخورد با جسم سخت و یک مورد شکستگی ستون فقرات و گردن گزارش شده است.

وی ادامه داد: براساس آمارهای کلی تصادفات اتوبوس های شرکت عقاب نشان در سال 92، منجر به فوت 52 درصد از مسافران این اتوبوس شده است که این رقم معادل 105 نفر است.

دنیا مالی تاکید کرد: علت فوت هیچ کدام از مسافران صندلی های اتوبوس نبوده است. همچنین ساخت اتاق اتوبوس در این شرکت سابقه طولانی دارد.

وی با اشاره به سخنان مدیران شرکت اسکانیا گفت: برخی از حوادث به دلیل ساختمان اتوبوس نیست بلکه تغییراتی است که رانندگان در این اتوبوس ها بوجود می آورند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به مخازن اتوبوس های گازسوز گفت: این موضوع 60 میلیارد تومان هزینه دارد که ما به خاطر ارزش جمع مردم باید آن را تامین کنیم.

در این زمینه صابری تذکر داد گزارش دنیا مالی نسبت به خط تولید کارخانه بسیار رقیق بود و به نظر می رسد اتوبوس نقش پررنگ تری در این حادثه داشته است.

معصومه آباد نیز در این جلسه از بی اطلاعی شرکت اسکانیا در خارج از کشور نسبت به استفاده شرکتی در ایران به نام این برند اشاره کرد و گفت: در مکاتبه ای که انجام شده اعلام شده ما هیچ ارتباطی با این شرکت ایرانی نداریم.