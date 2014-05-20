ایجاد 200 هزار فرصت شغلی در سال جاری/صرفه جویی 240 میلیارد تومانی کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری روز سه شنبه در جشن ملی توانمندی و خودکفایی 120 خانوار تحت پوشش افزود: این خانواده ها با حداقل حقوق و دستمزد توانسته اند طی یک بازه زمانی 2 تا 5 ساله توانمند و وارد بازار کار شوند.

وی گفت: 2 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه امسال از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده که این میزان اعتبار از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل برای نیمه نخست سال تامین شده است و دراین صورت می توانیم 200 هزار فرصت شغلی در سال 93 فراهم کنیم.

سرپرست کمیته امداد با اشاره به ایتکه این نهاد آمادگی ایجاد 500 هزار فرصت شغلی را در صورت تامین اعتبارات بیشتر تا پایان سال جاری دارد ، از دولت یازدهم درخواست کرد برای آموزش های حرفه ای یارانه پرداخت شود و صندوق حمایت از مشاغل خرد و کوچک نیز تشکیل شود.

انواری ویژگی های توانمندی و خودکفایی 120 هزار خانوار تحت پوشش را کاهش بار مالی دولت ، کاهش نرخ بیکاری ، گسترش و ترویج فرهنگ کار و تلاش ، اتکای مددجویان به توان مالی خودشان ، روحیه خودباوری ، ارتقای عزت نفس و خروج از حالت انزوا عنوان کرد.

به گفته وی، اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت پوشش در زمینه های مختلف باعث سلامت و کاهش نرخ مهاجرت روستاییان و شهرهای کوچک به کلانشهرها می شود.

همچنین در این مراسم از 5 مددجوی خودکفا شده با حضور معاون اول رئیس جمهوری با اهدای لوح و هدایایی تجلیل و قدردانی شد.