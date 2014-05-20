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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۵۵

فوریت طرح قراردادی شدن 3500 بازرس وزارت صنعت تصویب شد

فوریت طرح قراردادی شدن 3500 بازرس وزارت صنعت تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دارد با 3 هزار و 500 نفر از بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار، قرارداد کار معین منعقد کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار در دستور کار مجلس قرار گرفت.

50 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده بودند، وکلای ملت با 146 رای موافق، 39 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، به وزارت صنعت اجازه داده می شود 3 هزار و 500 نفر بازرس را به صورت قرارداد کار معین جهت اجرای طرح های نظارتی دولت و کنترل بازار استخدام کند.

کد مطلب 2295262

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