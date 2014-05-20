اداره ورزش و جوانان همدان 50 برنامه در بزرگداشت سوم خرداد برگزار می کند

سید عبدی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین جایگاه و اهمیت فتح خرمشهر و عملیات بیت المقدس پرداخت و اظهار داشت: ادارات برای برگزاری با شکوه مراسم گرامیداشت این ایام برنامه ریزی کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: آزادسازی خرمشهر با تکیه بر علم و ایمان نیروهای مردمی و داخلی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است.

وی بیان داشت: پیروزی انقلاب اسلامی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی ارزش های جدیدی فراسوی ملت متمدن و با فرهنگ ایران قرار داد و سبب تقویت باورها و اعتقادات دینی و ایجاد روحیه خودباوری در جامعه شد.

افتخاری اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات صورت گرفته در تضاد با قدرت های غربی ومادی بود به نحوی که این قدرت های استثماری نقشه های ظالمانه ای برضد مردم ایران طراحی و اجرا كردند که مهمترین آنها جنگ هشت ساله بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان داشت: عملكرد دلاور مردان ايراني در این جنگ برگ زرینی از افتخارات تاریخ معاصر کشور را رقم زد و سبب توسعه و پیشرفت های فزاینده ای در عرصه های مختلف برای کشور و جامعه شد.

وی ضمن تاکید بر انتقال این رشادتها و ارزشها به جوانان و نسل های بعد، ابراز داشت: به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس حدود 50 برنامه مختلف تدارک دیده شده است.

وی گفت: مهمترین این برنامه ها غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، همایش کوهنوردی عمومی، مسابقه دوچرخه سواری، بازدید از باغ موزه دفاع مقدس و برگزاری همایش های پیاده روی در سراسر استان خواهد بود.