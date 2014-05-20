عباسلو مدیر خانه ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نجفعلی میرزایی، در حکمی احسان عباسلو را به سمت مدیریت خانه ترجمه منصوب کرد. خانه ترجمه (روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه 93) با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افتتاح شد.

متن حکم مدیر عامل موسسه خانه کتاب بدین شرح است:

جناب آقای احسان عباسلو

سلام علیکم

نظر به تعهد و تجارب و عملکرد مثبت شما در مدیریت سالن ترجمه و صدور اندیشه اسلامی ـ ایرانی بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که با همت بلندتان موفق شدید در فاصله کوتاهی بیش از هشت هزار عنوان کتاب ترجمه شده از فارسی به بیش از بیست زبان دنیا را از چهار گوشه جهان به نمایشگاه تهران بیاورید و پس از افتتاح فعالیت‌های خانه ترجمه ایران با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران، جنابعالی را به عنوان مدیریت خانه ترجمه منصوب می‌نمایم.

خانه ترجمه ایران براساس راهبرد توسعه گفت‌وگوی تمدنی در جهان اسلام و بر پایه‌ توسعه کتاب ایرانی و اسلامی در سطح بین‌المللی و نیز مدیریت درست حرکت ترجمه در تعامل با دیگر زبان‌های دنیا شکل گرفته است. با این حال ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم.

1. سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در حوزه علم، کتاب و ترجمه و دیدگاه‌های راهبردی و حیات‌بخش مقام معظم رهبری در حوزه کتاب و ترجمه و منطق تعامل با محصولات علمی و فکری دیگر کشورها و تمدن‌های معاصر به‌عنوان شاخص‌های اصلی حرکت ما در این بخش تازه خواهد بود.

2. با توجه به مأموریت ویژه خانه ترجمه ایران، نباید وارد حوزه عملیاتی ترجمه آثار شد؛ زیرا در کشور بزرگ ما، نهادها و مراکز علاقه‌مند و موظف به ترجمه کتاب کم نیستند. نباید خانه ترجمه ایران رقیب هیچ ناشر یا مرکز فعال در عرصه ترجمه شود.

3. کار اصلی خانه ترجمه ایران عبارت است از: اطلاع‌رسانی ترجمه ایرانی- اسلامی و بین‌المللی. این کار بزرگ با ساماندهی و تدوین بانک‌های اطلاع‌رسانی تخصصی ترجمه ممکن خواهد بود به‌گونه‌ای که اگر کسی در بانک‌های اطلاع‌رسانی ما مثلاً در باره نهج‌البلاغه جست‌وجو کند بتواند به ‌تمام اطلاعات لازم در حوزه ترجمه نهج‌البلاغه دست یابد. ما نهج‌البلاغه را ترجمه نخواهیم کرد اما در باره تمام فعالیت‌هایی که در راستای ترجمه این کتاب بزرگ در تمام جهان صورت گرفته است اطلاع‌رسانی دقیقی خواهیم کرد. البته حوزه کتا‌ب‌های ما به عرصه دین یا علوم انسانی منحصر نیست بلکه تمام حوزه‌های علوم مشمول مدیریت اطلاعات و داده‌های خانه ترجمه ایران خواهد بود.‌

4. در حال حاضر متأسفانه مترجمان عزیز ما بدون اطلاع از وضعیت ترجمه یک اثر، احیاناً همزمان دست به ترجمه‌های متعدد می‌زنند. گاهی هم بدون اطلاع از اولویت‌های ترجمه یا آثار قابل ترجمه در حوزه‌های مختلف، کتاب‌های درجه دوم را به فارسی بر می‌گردانند و البته بسیار هم شده است که آثاری برای ترجمه به آنان پیشنهاد می‌شود که اساساً در اولویت‌های نظام علمی و نیازهای ضروری ما نیست. بدیهی است که خانه ترجمه با نهضت اطلاع‌رسانی خود در این حوزه، هم مانع ترجمه‌های موازی می‌شود و هم براساس تخصص‌های مختلف آثار قابل و فاخر را برای ترجمه از یا به فارسی به جامعه مترجمان کشور پیشنهاد خواهد داد.

5. خدمات به اهل‌قلم که یکی از وظایف خانه کتاب است با برنامه‌ریزی تازه‌تری برای جامعه مترجمان کشور تدوین شود. جامعه مترجمان ایران یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های جامعه علمی ایران هستند. با حمایت از آنان، هم وضعیت ترجمه به فارسی منطقی‌تر و سازنده‌تر خواهد شد و هم ترجمه از فارسی در سطح جهان گسترش خواهد یافت.

امیدوارم با حمایت‌های دولت و بخش‌های دلسوز و آگاه به جایگاه خطیر ترجمه، خانه ترجمه ایران برای اولین بار به ساماندهی و توسعه کیفی و کمی ترجمه ایران کمک کند.

احسان عباسلو، دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران است. وی پیش از این، مدیریت سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب و معاونت آموزش و پژوهش بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان را برعهده داشته است. عباسلو عضو شورای ترجمه حوزه هنری، عضو ستاد برگزاری هفته کتاب، داور کتاب سال و کتاب فصل هم بوده است.