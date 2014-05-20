کارگروه های تخصصی اقتصادی و فرهنگی  در استان مازندران تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر طلابیان ظهر سه شنبه در شورای اداری بابلسر که با حضور معاون سیاسی استاندار مازندران برگزار شده با تاکید بر منویات رهبر معظم انقلاب و نامگذاری امسال در پیشنهادی به مسئولان ارشد مازندران خواستار تشکیل دو کارگروه تخصصی اقتصادی و فرهنگی در استان شد و گفت: باید مدیریت جهادی در کشور حاکم شود و مسئولان و مدیران باید در این راه پیشقدم شوند.

وی با اشاره به اینکه تحقق شعار سال مقام معظم رهبری با مدیریت جهادی و عزم ملی در قالب فرهنگ اسلامی تحقق می‌یابد، گفت: مردم باید خدمات مدیران را لمس کنند و حرف‌ها و سخنرانی‌ها در قالب شعار باقی نماند.

وی با تاکید بر اینکه هر تلاشی که در پی تحقق اهداف بلند انقلاب و در مکتب امام (ره) و رهبری باشد مدیریت جهادی نامیده می‌شود، افزود: باید با اجرای مدیریت جهادی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین حرکت مردم در برابر تهاجم فرهنگی ایستادگی شده و با این امر فرهنگ غنی جامعه اسلامی در عرصه جهانی به نحو مطلوب معرفی شود.

امام جمعه بابلسر تصریح کرد: مطالبه مقام معظم رهبری در ایجاد یک اقتصاد جهادی و مقاومتی مبتنی بر عزم ملی با هدف فراهم ساختن نردبان تعالی و فرهنگی ملت ایران و اسلام است.

وی امانت دار بودن، احساس تکلیف ، مسئولیت پذیری و مدیریت زمان را از مهمترین مولفه های اصلی یک مدیر جهادی دانست و بیان کرد: مدیریت جهادی به معنای آن است که ایثارگونه شخص منافع خود را در اختیار انقلاب اسلامی، خون شهدا بگذارد و تمام جان و آبروی خود را در جهت به بار نشستن این اهداف بلند تقدیم کند.

حجت الاسلام طلابیان تاکید کرد: مدیریت جهادی همان مدیریت هشت سال دفاع مقدس است که جان را بر کف دست می‌گرفتیم و از باورها و آرمانهایمان دفاع می‌کردیم.