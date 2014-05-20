پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی مهم ترین اولویت نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ اسماعیل اسماعیل زاده ظهر سه شنبه در آیین معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی عجبشیر اظهار داشت: اعتماد مردم به نیروی انتظامی موجب ایجاد امنیت اجتماعی شده و مهم ترین هدف نیروی انتظامی، پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی است.

وی در همین راستا ابراز داشت: از دیگر اولویت های مهم و حساس نیروی انتظامی ،تعامل با مردم و مسئولان در راستای افزایش امنیت اجتماعی است.

اسماعیل زاده در ادامه با بیان اینکه افزایش بیش از پیش اعتماد مردم به مسوولان انتظامی و قضایی موجب افزایش آرامش در جامعه و توسعه اقتصادی می شود اظهار داشت: نیروهای نظامی باید پاک و درستکار باشند و پیشگیری از جرم و ارایه آموزش های لازم به مردم را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

وی در ادامه ابراز کرد:براساس نظرسنجی های علمی و آمار، جرایم خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، قاچاق کالا، بیکاری، جرایم و تخلفات رانندگی، مشروبات الکلی و سرقت به ترتیب در اولویت آسیب های اجتماعی استان قرار دارد.

اسماعیل زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش تربیتی خانواده ها و مدرسه بر خودکنترلی جوانان در پرهیز از مصرف مواد مخدر تاکید کرد و گفت: خودکنترلی موثرترین راه مقابله با مصرف مواد مخدر است.

در این آیین، سرهنگ رضا اصلانی فر به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی عجب شیر معرفی و از زحمات سرهنگ اکبر رحیمی فرمانده سابق این فرماندهی قدردانی شد.