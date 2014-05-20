واکاوی الگوهای توسعه علمی و پژوهشی در دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه خوارزمی ، همایش فرصت‌های پنهان واکاوی الگوهای توسعه علمی؛ پژوهشی و صنعتی را با محورهای چیستی توسعه؛ نگرشی بر ضرورت بینش اساتید، تعهد دانشجویان در جهت تحقق سند چشم انداز؛ بررسی رشد علمی بر اساس کیفیت یا کمیت؛ آسیب شناسی پروژه های تحصیلات تکمیلی و فرارمغزها؛ چالش های اساسی الگوهای علمی و پژوهشی و مدیریت هزاره سوم؛ ارتباط دانشگاه با صنعت و ارتباطات بین المللی را برگزار می کند.

براساس این گزارش همایش مذکور با حضور صاحبنظران این حوزه دکتر رضا منصوری، مهندس سید ابوالفضل بهره دار (رئیس شورای انجمن های علمی کشور و رئیس انجمن حمل و نقل ریلی کشور)، دکتر آذر صائمیان رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت، دکتر رسول رسولی پور، عضو جامعه بریتانیایی فلسفه دین، دکتر شهرام مصباح مدیر شرکت iLedge Enterprise Solutions Inc و مدرس سابق دانشگاه‌های امریکا، مهندس حسین مهریان رئیس انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران دکتر بهزاد قره یاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و رئیس اتحادیه انجمنهای علوم کشاورزی مدرن در تاریخ 4 خرداد ماه جاری در تالار 17شهریور دانشگاه خوارزمی (تهران) برگزار می شود.