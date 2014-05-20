به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا حدادیان، پیش از ظهر سه شنبه در نشست ستاد اوقات فراغت استان سمنان که در دبیرخانه کانون مساجد این استان برگزار شد افزود: تابستان امسال طرح "آسمانی‌ها" برای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان عضو کانون‌های مساجد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح همزمان با ایام ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد خاطر نشان کرد: ویژه ‌برنامه‌های این طرح با محوریت فعالیت‌های قرآنی، دینی و توجه به منویات مقام معظم رهبری در باره "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" برگزار می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان سمنان با اشاره به اینکه در حال حاضر 200 کانون مسجد در استان فعالیت دارند تصریح کرد: تشکیل دوره‌های آموزشی، برگزاری اردوهای فرهنگی و ورزشی، برپایی کلاس‌های قرائت و حفظ قرآن‌ کریم و برگزاری مسابقات مختلف میان اعضای این کانون‌ها از جمله برنامه‌ها این طرح است.

وی با اشاره به نقش کانون های مساجد در اشاعه و ترویج فرهنگ دینی و مبارزه با تهاجم فرهنگی عنوان کرد: خانواده باید در ایام تابستان آگاهانه و با شناخت بهتر نسبت به اوقات فراغت فرزندان خود برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد تا جوانان در برابر انواع آسیب و تهاجمات فرهنگی مصون بمانند.

حدادیان اذعان داشت: والدین از حضور فرزندان خود در مساجد احساس آرامش می کنند و استقبال مردم از آموزش در مساجد قابل توجه است و از این نظر مسجد مکان بسیار مناسبی برای ترویج آموزه های دینی به نسل جوان و نوجوان است.

ثبت نام کلاس های این طرح از سی ویکم اردیبهشت ماه آغازمی شود

دبیر ستاد اوقات فراغت کانون مساجد استان سمنان نیز در این نشست با یادآوری این مطلب که ثبت نام کلاس های طرح اوقات فراغت کانون های مساجد استان از سی ویکم اردیبهشت ماه امسال آغاز و تا قبل از شروع کلاسها ادامه دارد اظهار داشت: برگزاری کلاس های قرآن و احکام در تمامی کانون ها و بقیه کلاس ها نیز بنابر تعداد متقاضیان آن رشته برگزار خواهد شد.

رحمان شاهی با اشاره به اینکه افتتاحیه رسمی برنامه های اوقات فراغت از 19 خرداد همزمان با ولادت حضرت علی اکبر(ع) آغاز و تا 23 خرداد ادامه دارد ابراز داشت: این کانون‌ها به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های دینی و فرهنگی در جامعه، برای ایجاد بصیرت افزایی نقش بسزایی دارند.

وی با تاکید بر غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و نقش موثر کانون های فرهنگی هنری مساجد در این راستا گفت: کانون های مساجد محل هایی صرفا برای نماز، دعا و قرآن نیست بلکه با برنامه ریزی مناسب باید با استفاده از امکانات و بهره گیری از روش های نوین برای غنی سازی برنامه ها تلاش کنند.

کارشناس امور فرهنگی دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های این کانون‌ها برای پیشبرد اهداف فرهنگی استفاده کرد خواست تیمی از اعضای ستاد اوقات فراغت در استان با همکاری برخی از مدیران مسئول موفق در امر اوقات فراغت برای ارزیابی حین اجرا این کلاس ها فعالیت کنند.

ضرورت تحقق منویات رهبری در حوزه احیا و پیشرفت فرهنگ

مسئول کانون تخصصیIT رهپویان وصال مسجد بقیه الله(عج) سمنان نیز در این نشست به ظرفیت و پتانسیل های کانون های مساجد اشاره داشت و خاطرنشان کرد: سعی می کنیم در راستای تحقق منویات رهبری به ویژه در حوزه احیا و پیشرفت فرهنگ گام اساسی برداریم.

امیر نجم با اشاره به این که آنچه باید مورد توجه مدیران کانون های مساجد باشد این است که نباید کانون ها به صورت جزیزه ای و جداگانه برنامه های خود را اجرا کنند بلکه باید برنامه ها به صورت یکپارچه و با اهداف و موضوعات مشخص انجام شود تصریح کرد: باید برنامه های اوقات فراغت به گونه ای باشد که بتوان در انتهای کار، نخبه ها را شناسایی کرده و در آینده به صورت تخصصی و کارآمد روی آن ها برنامه ریزی و از این نیروها به خوبی استفاده کرد.

برنامه های اوقات فراغت متناسب با موقعیت جغرافیایی مناطق برنامه ریزی شود

نماینده کانون تخصصی نظارت و ارزشیابی محمد رسول الله مسجد الزهرا (س) نیز در این نشست با بیان این مطلب که باید برنامه های اوقات فراغت متناسب با موقعیت جغرافیایی کانون ها برنامه ریزی شود و در واقع بر اساس نیاز مخاطبان هر کانون پیش رفت عنوان کرد: همچنین لازم است اهداف در اجرای برنامه ها از سوی دبیرخانه و کانون ها مشخص شود.

مسعود تبریزی با بیان اینکه برنامه های فراغتی باید منطبق با نیاز نوجوانان و جوانان باشد اذعان داشت: مطالب مطروح شده از طرف مربی باید متناسب با درک و فهم متربی باشد تا علاقه مندی و رضایت از برنامه های فراغتی مسجد حاصل شود.

وی در پایان، خواستار بالا بردن كيفيت برنامه هاي اوقات فراغت شد و ابراز داشت: شعار سالجاری عرصه فرهنگ را بسيار حساس و تاثيرگذار كرده و بايد از همه ظرفيت هاي به وجود آمده استفاده کنیم.