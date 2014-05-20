جنگ هشت ساله مقابله گفتمان امام راحل با استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت فتح خرمشهر که از سوی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل درمسجد امام علی (ع) این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: در شرایط نابسامان کشور زمانی که هنور ارتش مستقلی در کشور شکل نگرفته بود و با فراز ونشیب های متعددی در کشورمواجه بودیم دشمنان نظام با تمام تجهیزات به کشور ما حمله کردند.



وی افزود: با وجودی که مردم خرمشهر از داشتن هرگونه تجهیزات دفاعی محروم بودند با دستان خالی موفق شدند 34 روز ارتش مسلح عراق را پشت دروازه های خرمشهر معطل کنند.



میرشکار بیان داشت: 575 روز خرمشهر در اشغال نیروهای دشمن بود تا اینکه در پنج عملیات خرمشهر آزاد شد و15 هزارنفر در خود خرمشهربه اسارت رزمندگان درآمدند.



وی علت موفقیت رزمندگان را در آن عرصه ولایت پذیری محض دانست وگفت: در مقابل امام راحل که گفتند، حصر آبادان باید شکسته شود نگفتیم روبروی ما تانکها و هواپیمای عراق، میدان مین قرار دارد و پول خرید آرپیجی را نداریم، آموزش نظامی ندیدیم وسلاح نداریم فقط گفتیم خرمشهر آزاد شود تا قلب امام شاد گردد.



میرشکاراذعان داشت: امروز دغدغه ما دلواپسی چیزهای نداشته است اما در گذشته دلواپسی شادی قلب ولایت داشتیم.



وی گفت: اینکه جنگ هشت ساله را جنگ بین ایران و عراق بدانیم، ظلم به مردم، امام و نظام است، این ظلم بزرگی است که عده ای عنوان می کنند مردم خرمشهر برای دفاع از شهر جنگیدند زیرا خرمشهر سه بار توسط دشمنان اشغال شد اما دفاعی از سوی مردم صورت نگرفت.



میرشکار تصریح کرد: حضرت امام راحل در آن شرایط سخت آمریکا را طبل توخالی نامید، چه شد امروز به او عنوان قدرت بزرگ می دهند.



وی اذعان داشت: این یک تکلیف الهی است که در شب نشینیها وکلاس های خود بگویید چه اتفاقی در جنگ هشت ساله بین ایران وجهان رخ داد ،نگذارید حماسه دفاع مقدس به فراموشی سپرده شود ویا دستخوش تحریف شود.