ماسال در بن بست ارتباطی قراردارد/ لزوم احداث پروژه چهار خطه مسیر کلید بر – ماسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری عصر سه شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی این شهرستان افزود: به دلیل این معضل تحول اقتصادی در ماسال خیلی کند است.

وی همچنین با بیان اینکه ماسال بیشتر از اینکه شبیه یک شهرستان باشد شبیه یک روستا است، اظهارداشت: ماسال یکی از قدیمی ترین شهرهای گیلان با توانمندی های ویژه طبیعی و محیطی است.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی گفت: ماسال از ظرفیت های بکر و بی نظیر گردشگری در ایران برخوردار است که متاسفانه این ظرفیت ها هنوز از بالقوه به بالفعل در نیامده است.

وی افزود: ماسال از عمده شهرستان های استان است که بیشتر اراضی این منطقه، ملی است.

شکری در ادامه با اشاره به اینکه مردم از دولتمردان هیچ گونه درخواست غیر قانونی ندارند، اظهارداشت: منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان بدون اطلاع مردم بیشتر اراضی این شهرستان را به به نام دولت سند مالکیت گرفته است.

وی اذعان داشت: دولتمردان نباید به گونه ای رفتار کنند که باعث ناراحتی مردم شوند.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی به پروژه 200 هکتاری بام سبز ماسال اشاره کرد و افزود: سرمایه گذار بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در این پروژه است اما به دلیل ملی بودن اراضی و واگذاری کوتاه مدت زمین ( پنج ساله ) این پروژه همچنان مسکوت مانده است.

وی تصریح کرد: با این شرایط هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در این پروژه نیست مگر اینکه واگذاری زمین بصورت قرارداد بلند مدت باشد.

شکری یادآورشد: بر اساس تبصره (3) امور راضی و جنگلداری، اراضی ملی را می توان تا 30 سال هم واگذار کرد.

وی همچنین با بیان اینکه اعتبار پروژه راهسازی ماسال به گیلوان تامین و تاکنون 50 درصد از این میزان اعتبار جذب شده است، اذعان داشت: هم اکنون ماشین آلات راهسازی در منطقه مستقر و عملیات اجرایی آغاز شده است.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی افزود: احداث پروژه چهار خطه مسیر کلید بر – ماسال به دلیل عدم تامین اعتبار به کندی پیش می رود و همینطور عملیات اجرایی مسیر ماسال – پونل هنوز شروع نشده است.