100 درصد هزينه داروهاي بيماريهاي خاص توسط بيمه پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا بصارتيان، ظهر سه شنبه در جلسه كارگروه كميته بيماري هاي خاص استان يزد اظهار داشت: اگر دارويي نادر باشد يا تفاوت قيمت نمونه داخلي و خارجي آن زياد باشد، با ارائه معرفي نامه از كميته بيماري هاي خاص استان يزد، به بيمار مساعدت مي شود.

بصارتيان با اشاره به تعهدات دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد بيماران خاص نيز اظهار داشت: اين دانشگاه به تعهدات خود در مورد دستگاه ‌هاي دياليز بيمارستان شهداي كارگر عمل كرده است.

راه اندازي آزمايشگاه ژنتيك بيماري هاي خاص در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

وي همچنين يادآور شد: آزمايشگاه ژنتيك بيماري ‌هاي خاص نيز در دانشگاه شهيد صدوقي راه ‌اندازي شده و منتظر طي مراحل اداري براي تعيين رياست و مديريت آن از سوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد هستيم.

بصارتيان خاطرنشان كرد: در بيمارستان شهداي كارگر نيز پنج دستگاه دياليز راه‌ اندازي شده و خدمات رساني به بيماران كليوي در حال انجام است.

مسئول دبيرخانه كميته بيماري ‌هاي خاص استان يزد همچنين با اشاره به روند فعاليت در مورد بيماران خاص در شهرستان‌ هاي استان يزد اظهار داشت: در حال حاضر كميته بيماري ‌هاي خاص در شهرستان‌ ها تا حدي فعال شده و اين امر از مراجعه بيماران به مركز استان جلوگيري مي ‌كند.

لزوم تقويت تشكل هاي مردم نهاد و خيريه در زمينه بيماري هاي خاص

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد نيز در اين جلسه اظهار داشت: لازم است تشكل‌ هاي مردمي و خيريه در زمينه بيماري‌ هاي خاص تقويت شوند و جامعه هدف بيش از گذشته مورد حمايت قرار گيرند.

محمدعلي طالبي با بيان اينكه بايد ميدان را براي حضور تشكل ‌ها فراهم كنيم ،اظهار داشت: دستگاه ‌هاي مرتبط در اين راستا نيز بايد كمك و مساعدت كنند.

وي، حمايت از بيماران كليوي را يكي از فعاليت‌هايي دانست كه تشكل‌ها بايد انجام دهند.

طالبي همچنين در مورد درمانگاه بيماران كليوي عنوان كرد: اميدواريم به زودي يك درمانگاه تخصصي در زمينه بيماري‌هاي كليوي در يزد راه‌اندازي شود.

وي، فعال كردن كميته‌هاي بيماري‌هاي خاص در شهرستان‌هاي استان يزد را نيز قدم بعدي دانست كه تشكل آن به استانداران استان‌ها ابلاغ شده است.

طالبي خاطرنشان كرد: دستگاه‌هاي مختلف هر شهرستان با نظارت فرمانداري‌ها، فعاليت و گستره كار خود را در اين حوزه افزايش خواهند داد.