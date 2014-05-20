فارس نیازمند آرامش است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور عصر سه شنبه در جمع اقشار مختلف بسیج گفت: خطاب به کسانی که افراد مسئله دار را به این استان دعوت می کنند باید گفت اجازه دهید استان ما روی آرامش به خود ببیند.

وی گفت: افرادی که در فتنه رفوزه شدند جایگاهی ندارند مگر آن کسانی که توبه و از ملت عذرخواهی کردند.

فرمانده ارشد سپاه فجر استان فارس گفت: ما فعلا تحمل می کنیم، اما نگذارید از دست فرزندان امام(ره) سیلی بخورید.

سردار غیب پرور در ادامه سخنان خود با اشاره به اتفاقات اخیر سوریه و نگاه متحجرانه سلفی ها و وهابیون گفت: اینها قضاوتهای افراطی نسبت به شیعیان دارد.

وی با اشاره به اینکه جریان سلفی ها از زمانی شدت بیشتری گرفت که با صهیونیستها جوش خوردند، افزود: وقتی بشار اسد روی کار آمد کسی تصور نمی کرد که وی جوانی باشد که صحنه سوریه را به خوبی اداره کند.

فرمانده ارشد سپاه فجر استان فارس با اشاره به اتفاقاتی که سلفی ها در سوریه رخ دادند، افزود: وقتی در سوریه تاکید شد که از الگوی بسیج برای دفاع استفاده شود سیاستمداران فکر می کردند نمی توان از فرصت نیروهای مردمی استفاده کرد تا جایی که سلفی ها به پشت کاخ بشار اسد رسیدند و آن زمان بسیج را از نیروهای مردمی خودشان تشکیل دادند، البته اغلب آنها سنی هستند اما عاشق بوده و توانستند سلفی ها را به عقب برانند و کم کم مناطق آزاد شد.

سردار غیب پرور با اشاره به کشتار شیعیان در سوریه به دست نیروهای سلفی و وهابیون گفت: در سوریه بین 200 تا 300 هزار شیعه وجود دارد و قالب ظلمهایی که شده به این گروه صورت گرفته است.

وی گفت: در این رهگذر مهمترین وظیفه ما این است که رفتار علوی داشته باشیم.