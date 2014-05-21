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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۲۷

خدامی:

مغفول ماندن پتانسیل بالای گردشگری بسطام/ ضرورت احداث دانشکده معماری و شهرسازی

مغفول ماندن پتانسیل بالای گردشگری بسطام/ ضرورت احداث دانشکده معماری و شهرسازی

بسطام – خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر بسطام با اشاره به وجود پتانسیل های بالای گردشگری در شهر نمونه گردشگری بسطام و ابراز تاسف از اینکه این منطقه مورد غفلت واقع شده است گفت: حضور انبوه مسافران به ویژه در ایام نوروز در این بخش ضرورت توجه به زیرساخت های صنعت گردشگری را مورد تاکید قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله خدامی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شورای شهر بسطام  ضمن اشاره به پتانسیل های گردشگری بسطام در شهرستان شاهرود از جمله قرار گرفتن در مسیر چندین استان و عبور زائران علی بن موسی الرضا(ع) افزود: جنگل ابر از قدیمی‌ترین و زیباترین جنگلهای ایران و جهان است که با گونه‌های گیاهی و جانوری نادر، یکی از منحصر به فردترین زیست‌ بوم‌های ایران محسوب می‌شود.

وی با یادآوری این که نقاط طبیعی ویژه ای همچون گردنه خوش ییلاق، جنگل ابر، جنگل اولنگ، جنگل قطری، آبشارهای آب اوستا در ابرسج و آبشار مجن از نمونه های موقعیت های گردشگری بخش بسطام است خاطر نشان کرد: چشمه هفت رنگ فرحزاد، روستای نکارمن، مجن معروف به ماسوله کویر، روستای امیریه و دالان بهشتی (خیابان ورودی شهر بسطام) نیز این بخش را در استان ممتاز کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بسطام ادامه داد: جاذبه های تاریخی، طبیعی و عرفانی گسترده ای همچون مجموعه تاریخی و منحصر بفرد بسطام، آرامگاه امامزادگان جلیل القدر همچون امامزاده محمد بن جعفر صادق(ع) و سید ابوالقاسم(ع) در بسطام، امامزاده ابراهیم(ع) در قهج، امامزاده سراوین در قطری و همچنین آرامگاه عارفان بنامی چون بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی از دیگر ویژگی های گردشگری بخش بسطام در شهرستان شاهرود به شمار می رود.

خدامی ظرفیت‌های گردشگری را یك فرصت طلایی نامید و تصریح کرد: ایجاد بستر و فضای مناسبی كه در قالب یك برنامه‌ریزی مدون و فراگیر این مراکز را قابل بهره‌برداری کند ضروری است.

وی ضمن اشاره به موقعیت منحصر بفرد مجموعه تاریخی بسطام عنوان کرد: این مجموعه تنها مجموعه تاریخی کشور است که در آن شش سبک معماری اصیل ایرانی- اسلامی بکار رفته و با توجه به چنین ظرفیتی ایجاد دانشکده شهرسازی و معماری اسلامی و ایرانی در بسطام امری ضروریست.

رئیس شورای اسلامی شهر بسطام اذعان داشت: با آنکه هیچ امکانات خاصی برای در اختیار قرار دادن مسافران نداریم اما به واسطه این پتانسیل ها بسیاری از مردم کشور در بسیاری از موارد از جمله عزاداری محرم به این شهر سفر می کنند.

خدامی در خاتمه با تاکید بر اینکه پتانسیل بالای گردشگری در شهر بسطام، زمینه ساز مناسبی برای اشتغال پایدار در این حوزه است ابراز داشت: بسطام از ظرفیت های بسیاری در بخش صنایع دستی و گردشگری برخوردار است.

کد مطلب 2295687

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