2800 وقف جدید طی سال 92 در کشور به ثبت رسید/ رضایت به وضع موجود موجب سقوط است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدی در پنجمین مجمع سراسری مسئولان و مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه در مجتمع فرهنگی آدینه با اشاره به دستاوردهای این سازمان در سال 92 اظهارداشت: ورود اطلاعات پایه موقوفات با دقت لازم و ثبت نیات موقوفات با مطالعه اسناد وقفی در سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه که باشهادت شرعی همکاران و مدیران اقدامی بی نطیر را در طول تاریخ اوقاف به ثبت رساند و اقدامات صورت گرفته در زمینه توافقنامه با منابع طبیعی و بازگشت 420 هزار هکتار از اراضی به وقفیت که در سایه تلاش ها و کارشناسی ها صورت پذیرفت از جمله موفقیت های سال 92 بوده است.



وی ادامه داد: تکمیل ساختار و ارائه شرح وظایف هر پست سازمانی برای نخستین بار، تعریف سرفصلهای متون آموزشی اوقاف برای نخستین بار ، اقدامات صورت گرفته با مرکز ثبت اسناد در خصوص صدور اسناد موقوفات، تعریف شاخصهای بهره وری موقوفات، اقدام عملی برای اوراق وقف که در لایحه بودجه سال 92 پیش بینی شده بود، جهت گیری های مناسب برای سرمایه گذاری های در موقوفات، استقبال مردم و بویژه جوانان و نوجوانان از مسابقات مختلف قرآنی بطوری که در سال 91 ، 907 هزار نفر و در سال 92 ، یک میلیون و 380 هزار نفر در مسابقات شرکت کردند ورشد مناسب در زمینه طرح حفظ قرآن که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی شیوه و روش اوقاف برای تربیت حافظان مورد تأیید و تقدیر قرار گرفت از دیگر دستاوردهای سال 92 این سازمان بود.



حجت الاسلام محمدی اطلاع رسانی و حضور در رسانه ها برای تشریح فعالیتها و برنامه های اوقاف را موفقیت آمیز ارزیابی کرد و گفت: برگزاری پنجمین همایش وقف و رسانه در سطح ملی و استانی آثار بسیار خوبی را در پی داشت.



نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به سایر اقدامات مهم سازمان اوقاف در سال گذشته اضافه کرد: ثبت 2800 وقف جدید در سال 92 ، برگزاری نخستین کنگره بین المللی امامزادگان با فرمایشات و پیام علما و مراجع که بازتاب بسیار خوب رسانه ای داشت ، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در بقاع متبرکه و امامزادگان که در خصوص طرح آرامش بهاری و سوگواره یاس نبوی استانداران، نمایندگان ولی فقیه ، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس تقدیر و تشکر کردند، صدور مفاصا حساب برای موقوفات، حضور معاونان و مدیران ستاد در 14 استان با محوریت حل مشکلات استانی، انجام مطالعات راهبردی و کار علمی در زمینه تهیه سند چشم انداز وقف و اوقاف ، توجه ویژه به موقوفات حوزه های علمیه با برگزاری 2 همایش در استان قم، بازرسی و تشویق همکاران با بازرسی از 31 استان کشور و ستاد سازمان از دیگر موفقیتها و دستاوردهای سال 92 اوقاف است.



وی با بیان اینکه در مدت 2 ماهه سال 93 ، اجرای طرح آرامش بهاری، سوگواره یاس نبوی، بازرسی از 31 استان کشور و به روزرسانی امور مالی نشان از تحرک، نشاط و فعالیت در سازمان اوقاف دارد، گفت: براساس برنامه ها و اهداف سال 93 ، تحول اقتصادی در موقوفات و تحول در منابع انسانی و مدیریت در دستور کار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است که این اهداف با مطالعه و کار کارشناسی تدوین شده است و اگر این دو محقق شود، احیای فرهنگ وقف و موقوفات محقق خواهد شد.



حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه رضایت به وضع موجود موجب روزمره گی، سقوط و شکست است، تصریح کرد: امسال توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است که اوقاف با توجه به ماموریت در سه حوزه وقف، بقاع متبرکه و امامزادگان در هر دو موضوعات امسال وظیفه دارد.



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان سخنانش کرد: در بحث فرهنگی، اوقاف در زمینه برگزاری مسابقات قرآن و فعالیتهای قرآنی وظیفه دارد و در زمینه بقاع متبرکه هم با توجه به مرکزیت فرهنگی این مراکز وظیفه دارد و در بحث اقتصادی نیز با توجه به ظرفیت عظیم موقوفات دارای وظایفی است که با عزم ملی همکاران و مدیران باید به این ماموریتها بپردازد.