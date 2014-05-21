به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز خرداد ماه بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان قرار است در مرحله نیمه نهایی نخستین دوره بازی های جام حذفی قهرمانی فوتسال باشگاه های کشور تنها یک دیدار برگزار شود زیرا دیگر بازی این مرحله به دلیل انصراف نابهنگام تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران لغو شده است.

بدین ترتیب تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و شهرداری تبریز در مرحله نیمه نهایی رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند در حالی که بازی رفت آنها در سالن شهید پورشریفی شهر تبریز با برتری تیم فوتسال شهرداری به پایان رسیده و حالا نوبت به دیدار برگشت رسیده است.

بازی برگشت دو تیم از ساعت 18 عصر پنجشنبه هفته جاری یعنی اولین روز خرداد ماه در حالی به میزبانی شاگردان محسن حسن زاده در تیم ماهان تندیس قم برگزار می شود که ماهان تندیس نیاز به ایجاد اختلاف دو گل برای راهیابی به فینال این بازی ها دارد.

مدیریت باشگاه ماهان تندیس قم نیز با توجه به حساسیت این بازی و با هدف ایجاد انگیزه و تزریق روحیه به بازیکنان و کادر فنی این تیم پاداش نقدی برای بازیکنان و مربیان تیم ماهان تندیس در صورت غلبه بر شهرداری تبریز در نظرگرفته است.

این خبر را امیر جلالی مدیرعامل ماهان تندیس قم داده زیرا او که برای اولین بار در بالاترین سطح فوتسال کشور تیم داری می کند علاقه زیادی دارد که تیمش بعد از کسب رتبه ششم بازی های پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در جام حذفی حداقل به مقام قهرمانی دست یابد.

دیدار تیم‌های ماهان تندیس قم و شهرداری تبریز در دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی که روز پنجشنبه در قم برگزار می شود که ماهانی ها با وجود شکست در مسابقه رفت در تبریز، امیدوار به پیروزی در مسابقه برگشت و در ‌‌نهایت فتح جام حذفی هستند و در این مسیر به حمایت هواداران خود و فوتسال دوستان قمی دل بسته اند تا با موفقیت در مسابقه برگشت، راهی فینال شوند.

از سوی دیگر حسن زاده و شاگردانش در تیم ماهان تندیس قم خوب می دانند که تیم فوتسال شهرداری تبریز تیمی جوان و پر انرژی است و بازیکن ملی پوش فرصت طلبی همچون وحید شفیعی را نیز در اختیار دارد اما ماهان تندیس نیز با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه جام به میدان می گذارد و امیدوار است که از تکنیک های انفرادی علیرضا وفایی و فرصت طلبی بازیکنانی همچون محمدحسین کوهستانی و محمد کرمانی بهره ببرد.

