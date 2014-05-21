67 هیئت مذهبی دانش آموزی در خراسان جنوبی فعال است

حجت الاسلام کاظم لطفیان در گفتگو با مهر، با بیان این که دانش آموزان یکی از مهم ترین جوامع هدف برای نشر عقاید و ترویج فرهنگ اسلامی هستند، اظهارکرد: سازمان تبلیغات اسلامی با برگزار دوره های آموزشی قرآنی، مداحی، ایجاد پایگاه های اوقات فراغت و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مداحی و از طریق تاسیس و حمایت از هیئت های دانش آموزی عقاید و فرهنگ ناب اسلامی را در میان آنها ترویج می کند.

وی افزود: هیئت های مذهبی دانش آموزان مانند سایر هیئت های مذهبی در تمام ایام طول سال به خصوص ایام بازگشایی مدارس و ماه محرم برای دانش آموزان برنامه عزاداری و برنامه فرهنگی برگزار می کنند و همچنین براساس بررسی های انجام شده بیش از500 برنامه فرهنگی مذهبی در این هیئت ها در سال گذشته اجرا شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که 37 هیئت از هیئت های دانش آموزی هیئت های پسران و 30 هیئت به خواهران اختصاص دارد،بیان داشت: بیشتر هیئت های دانش آموزی در مدارس شبانه روزی استان فعال هستند.

حجت الاسلام لطفیان با بیان این که تاریخ انقلاب نشان می دهد تمام کسانی که به جنگ رفتند و در پیروزی انقلاب نقش داشتند از هیئت های مذهبی و مساجد برخاسته بودند، تصریح کرد: در حال حاضر هیئت های مذهبی با معرفی درست فرهنگ اسلامی به دانش آموزان می توانند نقش موثری در تربیت نسل متعهد و تخصص داشته باشند.

وی با بیان این که در سال جاری رویکرد اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در هیئت‌ها بر محوریت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و سبک زندگی اسلامی خواهد بود، ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزشی سبک زندگی از مهم ترین برنامه‌های هیئت‌های مذهبی دانش آموزی در سال جاری در خراسان جنوبی خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه سازمان تبلیغات از طریق کانون مداحان آماده آموزش جوانان و دانش آموزان مستعد در زمینه مداحی است، گفت: در سال گذشته در طول هفته به صورت مستمر آموزش های مقدماتی مداحی برای دانش آموزان و سایر متقاضیان برگزار می شده است.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی قرآن کریم از جمله تفسیر، حفظ، قرائت برای دانش آموزان در طول سال جاری بیان کرد: دانش آموزان برای ثبت نام در دوره های آموزشی قرآن و مداحی می توانند به موسسات قرآنی و کانون مداحان اهل بیت در سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.