نشست بررسی کتاب قم قدیم برگزار شد/ تقدیر از تلاش چندین ساله مولف

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب قم قدیم اولین مجموعه‌ای است که در آن عکس‌ها و نقاشی‌های منحصر به فرد از دوران صفویه (زمان اختراع دوربین عکاسی) تا قاجار به تصویر درآمده است.

حسن قراگزلو مولف این اثر شامگاه سه شنبه در مراسمی که به پاس تلاش چندین ساله وی در بنیاد قم پژوهی برگزار شد به معرفی بیشتر این کتاب پرداخت و گفت: کار جمع آوری عکس‌ها و نقاشی‌های این اثر از سال 85 آغاز شد و این کتاب قرار بود در سال 86 منتشر شود ولی در مسیر انتشار آن سنگ اندازی شده است.

این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گردآوری اسناد گذشته را کاری دشوار توصیف کرد و گفت: سیاحانی که به قم سفر می‌کردند نقاشی‌های فاخری از قم قدیم به تصویر کشیده‌اند که جمع آوری آنها کار دشواری بود و حتی نسخه قابل چاپ بعضی از نقاشی‌های موجود در این کتاب از فرانسه خریداری شده است.

به گفته وی هنوز برخی از سفرنامه‌ها ترجمه نشده و بعضی از نقاشی‌های قم قدیم در این سفرنامه‌ها منتشر نشده است.

پیشینه پرافتخار عکاسی

قراگزلو با ابراز خرسندی از پیشینه پرافتخار عکاسی در ایران و قم اظهار کرد: دوربین عکاسی در سال 1760 اختراع و با توجه به رفت و آمدی که ناصرالدین شاه به اروپا داشت، به سرعت وارد ایران شد.

وی اضافه کرد: در آن زمان کسی با نحوه عکس‌برداری آشنا نبود و کار عکاسی توسط یک فرانسوی انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه ناصرالدین شاه جزو اولین عکاسان ایران بود اظهار کرد: او به دلیل علاقه زیادی که به کار عکاسی داشت، هم عکس‌ها را جمع آوری و مشاهده می‌کرد و هم عکاسی می کرد.

قراگزلو گفت: برای ما جای خوشحالی است زمانی که بسیاری از کشورها دوربین عکاسی نداشتند قدیمی‌ترین عکس‌ها از 160 سال پیش در ایران و قم وجود دارد.

وی به تحلیل تعدادی از تصاویر موجود در کتاب قم قدیم شامل عکس‌ها و نقاشی‌هایی از عمارت‌ها، بناهای تاریخی و مذهبی، رجال سیاسی و مذهبی، حالات شخصی افراد، مشاغل و... پرداخت و گفت: این اثر از نظر بررسی معماری، پوشش و مردم شناسی می‌تواند برای محققان و دانشجویان کاربردی باشد.

انتشار جلد دوم قم قدیم

قراگزلو با اشاره به اشتیاق و استقبال مردم از دیدن تصاویر این کتاب اظهار کرد: مردم تشنه دیدن تصاویر قم قدیم هستند و حیف است که این عکس‌ها در آلبوم‌های شخصی خاک بخورد.

وی از تلاش برای انتشار جلد دوم کتاب قم قدیم با گردآوری عکس‌های دوران قاجار تا معاصر خبر داد و اظهار کرد: از مورخان و پژوهشگران انتظار می‌رود با دراختیارگذاشتن تصاویر قم قدیم به اشتیاق فراوان مردم قم برای دیدن این عکس‌ها پاسخ دهند.

در این جلسه عیسی رضایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم از کتاب قم قدیم به عنوان یکی از آثار ماندگار یاد کرد و افزود: این اثر برای مردم قم و توریست‌ها جذاب خواهد بود.

حجت‌الاسلام علی بنایی دیگر سخنران این نشست بود که ضمن تقدیر از تلاش چند ساله حسن قراگزلو برای انتشار این کتاب گفت: مورخان اسلامی از قدیم به تاریخ قم اهتمام داشتند و پژوهشگران بنیاد قم پژوهی باید تاریخ پرافتخار این شهر را برای نسل جوان و آیندگان تبیین کنند.

کتاب مصور قم قدیم با همکاری بنیاد قم پژوهی، اداره کل میراث فرهنگی استان قم و کاخ موزه گلستان منتشر شده است.